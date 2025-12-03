Прокуратурата в Пазарджик привлече като обвиняеми трима за незконна онлайн търговия

Окръжна прокуратура-Пазарджик привлече като обвиняеми К.К., на 22 г., 54-годишната В.К. и К.К., на 57 г., за това, че в периода от месец май 2023 г. до месец ноември 2025 г. са участвали в организирана престъпна група - структурирано трайно сдружение на три лица, създадена с користна цел и да върши в страната престъпления - да предлага стоки на световни търговски марки без съгласието на притежателите им.

Тримата са обвинени и за това, че в периода от месец май 2023 г. до края на месец ноември 2025 г. в гр. Пазарджик, в съучастие като извършители, без съгласието на притежателите на изключителните права върху стоки на световни търговски марки, предлагали стоки с техните знаци чрез интернет сайт, като от деянието са били причинени значителни вредни последици.

По делото е установено, че К.К., В.К. и К.К. са осъществявали онлайн търговия с облекла и обувки, имитиращи световноизвестни търговски марки и брандове. Те осъществявали ежедневно комуникация с клиенти, след което им изпращали поръчаните стоки по куриерски фирми. Физическата обработка на пакетите се осъществявала в гаражно помещение. Служители на ГД БОП-МВР са извършили претърсвания и изземвания от жилища, складови помещения и автомобили на територията на гр. Пазарджик и гр. София, откъдето са били иззети общо 535 артикула - обувки, чанти, дрехи и чорапи с логото на защитени търговски марки.

По досъдебното производство са извършени множество действия по разследването - разпити на свидетели, назначени са експертизи, иззети са веществени доказателства и др. Спрямо тримата обвиняеми е взета мярка за неотклонение „гаранция" за всеки един от тях.