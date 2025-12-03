Пороен дъжд наводни улиците на Варна и предизвика задръствания (Снимки)

Пороен дъжд дъжд е блокирал почти цяла Варна тази сутрин. Много жители на града не успели да стигнат до работните си места навреме. Колоните от автомобили и огромните задръствания изнервили шофьорите. Това съобщи БНТ.

Падналият дъжд станал причина по основните булеварди в града да се образуват огромни локви, които блокирали движението. Образували се километрични опашки по основните булеварди. От Института по метеорология и хидрология във Варна съобщиха, че падналите 20 литра на квадратен метър не са така необичайни за този сезон, но шахтите в града не успели да поемат водата. Задръстване във Варна има при почти всеки обилен дъжд КАДЪР: Фейсбук/Борислав Романски

Задръстване във Варна има при почти всеки обилен дъжд в града. От Община Варна съобщиха за три сигнала за сериозни наводнения. Наводнен е бил подлезът на булевардите "Васил Левски" и "Княз Борис Първи". Наводнен е бил и участък от пътя до кръговото кръстовище на спирка "Почивка". Имало е и част от наводнена улица в квартал "Аспарухово". От Община Варна допълниха, че са предприети мерки за отводняването на участъците.