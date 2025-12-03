ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Според Германия и Финландия споразумение за Украйн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21838198 www.24chasa.bg

Пороен дъжд наводни улиците на Варна и предизвика задръствания (Снимки)

1748
Падналият дъжд станал причина по основните булеварди в града да се образуват огромни локви КАДЪР: Фейсбук/Борислав Романски

Пороен дъжд дъжд е блокирал почти цяла Варна тази сутрин. Много жители на града не успели да стигнат до работните си места навреме. Колоните от автомобили и огромните задръствания изнервили шофьорите. Това съобщи БНТ. 

Падналият дъжд станал причина по основните булеварди в града да се образуват огромни локви, които блокирали движението. Образували се километрични опашки по основните булеварди. От Института по метеорология и хидрология във Варна съобщиха, че падналите 20 литра на квадратен метър не са така необичайни за този сезон, но шахтите в града не успели да поемат водата.

Задръстване във Варна има при почти всеки обилен дъжд КАДЪР: Фейсбук/Борислав Романски
Задръстване във Варна има при почти всеки обилен дъжд КАДЪР: Фейсбук/Борислав Романски

Задръстване във Варна има при почти всеки обилен дъжд в града. От Община Варна съобщиха за три сигнала за сериозни наводнения. Наводнен е бил подлезът на булевардите "Васил Левски" и "Княз Борис Първи". Наводнен е бил и участък от пътя до кръговото кръстовище на спирка "Почивка". Имало е и част от наводнена улица в квартал "Аспарухово". От Община Варна допълниха, че са предприети мерки за отводняването на участъците.

Падналият дъжд станал причина по основните булеварди в града да се образуват огромни локви КАДЪР: Фейсбук/Борислав Романски
Задръстване във Варна има при почти всеки обилен дъжд КАДЪР: Фейсбук/Борислав Романски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома