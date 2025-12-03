Вижте какво реши правителството днес

България ще бъде домакин през 2026 г. на редовната среща на нидерландско- белгийската група в МВФ и на нидерландската група в Световната банка

Със свое решение правителството даде съгласие България да бъде домакин през 2026 г. на редовната среща на нидерландско-белгийската група в Международния валутен фонд и на нидерландската група в Световната банка. Кабинетът упълномощи министъра на финансите и предложи на управителя на Българската народна банка, в качеството им на управители за страната в двете международни финансови институции, да предприемат необходимите действия за организирането и провеждането на срещата.

България е била домакин на подобни срещи през 1999 г. и 2015 г.

С домакинството си страната ни ще даде положителен сигнал към международната общност за готовността си да споделя отговорностите на акционер в международните финансови институции. В срещата обичайно вземат участие изпълнителните директори за групата в МВФ и Групата на СБ, представители на висшето ръководство на международните финансови институции, както и делегации на страните членки, включващи министрите на финансите и управителите на централните банки.

В рамките на членството си в Международния валутен фонд и в организациите от Групата на Световната банка - Международната банка за възстановяване и развитие, Международната финансова корпорация, Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите, Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове и Международната асоциация за развитие, нашата страна принадлежи към група от държави, интересите на които се представляват от общи изпълнителни директори.

Групата се състои от 16 страни в МВФ и 13 страни в организациите от Групата на СБ със сходен състав, като включва: Андора, Армения, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Грузия, Израел, Република Северна Македония, Молдова, Черна гора, Нидерландия, Румъния, Украйна, Белгия и Люксембург.

Правителството утвърди датите на религиозните празници през 2026 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2026 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Празниците на Католическата църква в България са: 5 април - Великден; 6 април - вторият ден на Великден, 29 юни - „Св. Апостоли Петър и Павел", 1 ноември - „Всички Светии" и 8 декември - Непорочното зачатие на Св. Богородица.

Мюсюлманското вероизповедание ще празнува, Рамазан байрам - на 19 и 20 март, Курбан байрам на 26, 27 и 28 май, Рождението на хз. Мухаммед (с.а.с) - (Мевлид и Небеви) на 24 август.

За религиозната общност на евреите празниците са: 2, 3, 8 и 9 април - Песах, 22 май - Шавуот, 21 септември - Иом Кипур.

Арменската апостолическа света църква ще празнува Рождество Христово и Богоявление на 6 януари, 5 април - Възкресение Христово, 24 април - Св. мъченици от Геноцида на арменския народ през 1915 г., 12 юли - Преображение Господне, 16 август - Успение на Пресвета Богородица и 13 септември - Въздвижение на Светия Кръст Господен.

Празничните дни за общество „Бяло братство" са: 22 март - Ден на пролетното равноденствие, Рождението на Учителя Петър Дънов - 12 юли, Съборни дни на Бялото братство - 19, 20 и 21 август, и Денят на Учителя - 27 декември.

Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовото или служебното им правоотношение са задължени да работят в тези Дни.

Последователите на Будистка общност „Карма Кагю" - България ще празнуват на 31 май - Весак (ден на раждане, просветление и паранирвана на Буда Шакямуни).

Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоменанието на смъртта на Исус Христос на 2 април и Конгресни дни на 26 и 27 юни, и 3, 4 и 17 юли.

Евангелските църкви ще празнуват 31 октомври Ден на Реформацията.

Бахайска общност в България - 21 март - Ноу Руз, 21 април - Резван, 29 май - Възнесението на Бахаулла, 10 юли - Мъченическата смърт на Баб, 10 ноември - Рождение на Баб, Рождение на Бахаулла - 11 ноември.

Будистка общност в България - 3 януари - Махаянска Нова година, 15 февруари - Паранирвана - Преминаване в Нирвана, 13 април - Теравада Нова година, 31 май - Весак - Раждането и Просветлението на Буда, 8 декември - Денят Бодхи - Ден на Свещеното дърво.

Общество за Кришна съзнание - 3 март - Гаура Пурнима, 27 март - Рама Навами, 30 април - Нрисимха Чатурдаши и 4 септември - Кришна Джанмащами.

Министерският съвет предлага актуализиране на състава на Националния съвет по антикорупционни политики

Министерския съвет предлага изменение и допълнение на ПМС № 136 от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики. Целта е да се възобнови работата на Съвета и да се разшири неговият състав, за да се гарантира представителство на всички съответни институционални участници, в изпълнение на препоръките на Работната група по публичен интегритет и антикорупция към Комитета по публично управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

С промените се предвижда председател на Съвета да бъде министърът на правосъдието. Предвижда се и делегация за издаване на заповед от председателя на съвета за определяне на поименния състав на съвета.

Регламентира се ролята на секретар на Съвета да се изпълнява от ръководителя на Главния инспекторат към министър-председателя, като същият запазва членството си и в Съвета.

С оглед осигуряване на отчетност се предвижда за всяко проведено заседание секретарят на Съвета да изготвя надлежен доклад до министър-председателя.

Елизабет Цветанова е определена за заместник-председател на Агенцията за ядрено регулиране

Правителството прие решение за освобождаване на Борислав Станимиров от длъжността заместник-председател на Агенцията за ядрено регулиране, считано от 2 януари 2026 година. Станимиров е освободен по негово желание.

Със същото решение за заместник-председател на Агенцията за ядрено регулиране е определена Елизабет Цветанова, считано от 5 януари 2026 година.

Елизабет Цветанова е назначена като инспектор по ядрена безопасност в Комитета за използване на ядрената енергия за мирни цели през 1991 г. и целият й трудов стаж е преминал в Комитета и Агенцията за ядрено регулиране, която е негов правоприемник впоследствие. Тя е заемала последователно всички позиции от инспектор до директор на дирекция „Анализи и оценки на безопасността", която изпълнява до момента.

Одобрена е българската позиция за Съвета на министрите по транспорт

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, формат „Транспорт". Форумът ще се проведе на 4 декември 2025 г. в Брюксел. Министрите ще одобрят общ подход по три законодателни предложения в областта на сухопътния транспорт.

По Директивата за масата и размерите, България като транзитна държава, ще отстоява позицията си, че не подкрепя увеличаване на масата на тежкотоварните превозни средства поради негативното въздействие върху инфраструктурата, както и потенциалното отражение върху пътната безопасност.

В рамките на съвета ще бъде обсъдена и Директивата за периодичните прегледи и крайпътните технически проверки. За България предложенията са ключов елемент от мерките за подобряване на пътната безопасност. Страната ни вече е създала регистър, в който се записват данните от километропоказателя на превозните средства.

В дискусиите за Директивата относно документите за регистрация на превозни средства и данните за регистрацията на превозните средства, България ще подкрепи въвеждането на електронно свидетелство за регистрация на МПС, както и на други технологични решения за електронни документи, както при издаването, така и по отношение на осъществяването на контрол.

Одобрен е проект на Споразумение относно тълкуването и прилагането на Договора за Енергийната харта

Със свое решение правителството одобри проект на Споразумение относно тълкуването и прилагането на Договора за Енергийната харта (ДЕХ) като основа за водене на преговори. Упълномощен е постоянният представител на Република България към Европейския съюз да проведе преговорите и да подпише споразумението от името на страната при условие за последваща ратификация.

Споразумението урежда въпроса за неприложимостта на арбитражната клауза (чл. 26) от Договора за Енергийната харта като основание за арбитражни производства за разрешаване на спорове между инвеститор от държава членка на ЕС срещу друга държава членка или Съюза.

Приет е Актуализиран план за изпълнение на Пакта на ЕС за миграцията и убежището

Министерският съвет прие Решение за приемане на Актуализиран план за изпълнение в Република България на Пакта на Европейския съюз за миграцията и убежището.

С РМС № 883 от 2024 г. е приет План за изпълнение в Република България на Пакта на Европейския съюз за миграцията и убежището, който действа за периода 12 декември 2024 г. - 12 юни 2026 г. В резултат на проведения през 2025 г. диалог на техническо и политическо ниво с Европейската комисия за подготовка прилагането на Пакта на Европейския съюз за миграцията и убежището Министерският съвет прие актуализация на действащия към момента План за изпълнение в Република България на Пакта на Европейския съюз за миграцията и убежището, в който са преформулирани част от заложените за изпълнение мерки и действия. Актуализираният план ще замени Плана за изпълнение в Република България на Пакта на Европейския съюз за миграцията и убежището, приет с Решение № 883 на Министерския съвет от 2024 г.

Актуализираният план е одобрен от Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция, създаден с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2019 г.

Одобрена е българската позиция за заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи", формат „Вътрешни работи"

Министерският съвет одобри позициите на Република България, от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за участие в заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи", формат „Вътрешни работи", което ще се проведе на 8 декември 2025 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Дискутираните теми ще бъдат: Решение за изпълнение на Съвета за създаване на годишен солидарен резерв за 2026 г.; Регламент (ЕС) 2024/1348 по отношение на създаването на списък на сигурни страни на произход на ниво ЕС и Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2024/1348 по отношение на прилагането на концепцията за „сигурна трета държава"; Регламент за установяване на обща система за връщане на граждани на трети държави, пребиваващи незаконно в ЕС; Общо състояние на Шенгенското пространство - изпълнение на приоритетите на цикъла на Шенгенския съвет: гарантиране на сигурността на външните ни граници; Отражение на настоящата геополитическа ситуация върху вътрешната сигурност на ЕС: заплахите от дронове.

Правителството се разпореди с имоти

С решение на правителството Община Троян получава собствеността върху поземлени имоти - частна държавна собственост за реконструкцията на ул. „Акад. Ангел Балевски" и прилежащото мостово съоръжение на река Бели Осъм при районната служба за пожарна безопасност и защита на населението в Троян, което е общински обект от първостеппено значение. Той е включен в проектно предложение „Заедно за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на река Осъм и нейните притоци", подадено от общината по процедурата за интегрирано градско развитие в 40 градски общини на Програма „Развитие на регионите" 2021-2027. При нереализиране на предвиденото до пет години от придобиването на имотите местната администрация ще трябва да ги прехвърли на държавата. Областният управител на Ловеч трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които имотите се прехвърлят на общината.

С друго решение на правителството Община Симитли получава безвъзмездно част от държавен имот, необходим за увеличаване на капацитета на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства. Визираният имот се намира в гр. Симитли и представлява помещения с обща площ 137,19 кв. м. До момента той е ползван от Министерството на здравеопазването, но е с отпаднала нужда за ведомството. При нереализиране на предвиденото мероприятие в срок до 5 години от придобиването на имота, общината е длъжна да прехвърли собствеността върху него на държавата, за което ще бъде разработен механизъм за контрол от областния управител на Благоевград.

Министерският съвет прие решение за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 3 години за извършване на теренни проучвания и консервация на археологически ценности - светилището на бесите в местност Свети Пророк Илия, върху поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост. Имотът е разположен в град Велинград, община Велинград. Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска извършване на теренни проучвания и консервация в поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост.

ЕБВР ще предостави подкрепа на Министерството на енергетиката за наблюдение и верификация на сключените договори по процедурата за нови мощности за производство на електроенергия от ВЕИ и акумулиране на електроенергия

Европейската банка за възстановяване и развитие ще предостави подкрепа на Министерството на енергетиката за наблюдение и верификация на сключените договори по процедурата за нови мощности за производство на електроенергия от ВЕИ и акумулиране на електроенергия (преди „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия"), финансирана в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е регламентирано в проект на споразумение между Министерството на енергетиката и ЕБВР, одобрено от Министерския съвет на днешното му заседание.

Банката се ангажира да като осигури ефективното проследяване на напредъка, качеството на техническото изпълнение на инвестициите и да гарантира правилното изразходване на средствата, прилагайки висок стандарт на мониторинг и контрол.

Сътрудничеството между Министерството на енергетиката и ЕБВР надгражда постигнатите резултати от предходното споразумение за техническа помощ, подписано през 2023 г., в рамките на което банката предостави експертна помощ при подготовката и провеждането на процедурите за подбор на проектни предложения.

Подписването на споразумение с ЕБВР ще осигури възможност Министерството на енергетиката да получи квалифицирана техническа помощ при изпълнението на сключените договори по инвестицията.

Министерският съвет одобри позицията на България по теми, включени в дневния ред на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи", част „Правосъдие"

Министерският съвет одобри днес позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи", част „Правосъдие", което ще се проведе на 9 декември 2025 г. в Брюксел.

В дневния ред на заседанието е включено приемането на Заключения на Съвета относно примерни разпоредби за материалното наказателно право в ЕС. България подкрепя въвеждането на примерни разпоредби, които да се използват за осигуряване на яснота и съгласуваност между законодателните актове. Считаме, че това ще допринесе за сближаването на наказателното право в държавите членки, както и че този подход ще опрости законодателния процес и ще укрепи качеството на създаваните актове.

Министрите на правосъдието ще обсъдят също и темата за агресивната война на Русия срещу Украйна и борбата срещу безнаказаността. Ще бъде дебатирано как националните власти на всяка държава членка си сътрудничат със Специалния трибунал и какви допълнителни възможности съществуват, за да бъде подкрепен Международният наказателен съд (МНС). България подкрепя усилията на Съюза за подкрепа на МНС и за осигуряване на защита на съдиите и служителите на Съда от външен натиск и заплахи. Подкрепяме инициативите, насочени към създаване на адекватна правна рамка за структурния обмен на данни между Евроюст и МНС.

По време на заседанието министрите ще бъдат запознати с актуална информация по темите за Стратегията на ЕС за борбата с наркотиците и Плана за действие на Европейския съюз срещу трафика на наркотици и др.

Одобрена е нова програма за задържане на талантливи ученици и студенти с безплатно обучение и стипендии

Талантливи ученици и първокурсници, които са се проявили в международни олимпиади, ще могат да учат безплатно във висши училища и да получават стипендии. За тази цел Министерският съвет одобри нова програма на Министерството на образованието и науката „Избирам да следвам в България". Програмата е част от приоритетите на правителството за задържане на младите ни умове в страната и създаването на повече предпоставки за реализирането им в България.

Подкрепа по програмата ще получат лауреати от международни олимпиади, които са завоювали златни, сребърни или бронзови медали в следните области: математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, лингвистика, география/науки за земята и изкуствен интелект. При продължаване на обучението си в българско виеше училище, те няма да заплащат семестриални такси и ще получават стипендии в размер на една минимална работна заплата за съответната година, но не повече от 665 евро.

Общият размер на програмата е 3,6 млн. евро. Средствата ще се предоставят на държавните висши училища, които ще изплащат стипендиите на студентите. Програмата ще има продължителност от 60 месеца, като финансирането ще се разпределя по академични години в зависимост от броя на записаните лауреати.

„Избирам да следвам в България" е програма, която не само мотивира и насърчава талантливите ни умове, но и предотвратява техния отлив към чужбина. Тази инициатива ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на България чрез подготовка и задържане на висококвалифицирани специалисти, които да развиват икономиката и научния потенциал на страната. Успоредно с това ще се засили и връзката между висшето образование и пазара на труда, се посочва в програмата на МОН.

Правителството определи 278 защитени детски градини и училища

278 образователни институции се включват в Списъка на защитените детски градини и училища за учебната 2025/2026 година. Това са 168 училища от 26 области на страната, както и 79 детски градини и 31 части от детски градини (филиали). Те са в общини и области, където мрежата от детски градини и училища е оптимизирана, както и в райони с ниска гъстота на населението, гранични, планински и полупланински. При определянето им се отчита свързаността с пътната мрежа между отделните селища и особеностите на инфраструктурата.

За защитена градина се определя тази, която, ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 километра или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 километра до най-близката друга детска градина или училище.

За защитено училище (от I до VII клас) се определя това, което ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици ще трябва пътуват на не по-малко от 20 километра, за да учат.

За защитено училище (от VIII до X клас) се определя училище, което при закриване или преобразуване, най-малко 15 ученици ще пътуват повече от 30 километра до най- близкото друго държавно или общинско училище, в което се провежда обучение в съответния клас.

946 са средищните детски градини и училища през тази учебна година

Общо 946 са средищните образователни институции през учебната 2025/2026 година. От тях 692 са училища, 210 детски градини и 44 части от детски градини (филиали). Те са разположени в 602 населени места във всички области на страната.

Утвърждаването на средищните институции се прави ежегодно, като за тази цел правителството актуализира Списъка на средищните институции в страната. Промените се случват спрямо мотивирани предложения от кметовете на съответните общини и след решения на общинските съвети.

За средищна детска градина се определя институция, в която се обучават най- малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други населени места, в които не може да се организира задължително предучилищно образование. Изискването е детската градина да бъде в най-близкото населено място до местоживеенето на тези деца.

Средищно училище е това, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма такова. За него отново има изискване да бъде в най-близкото населено място спрямо адрес по местоживеене на учениците.

През тази учебна година в средищните институции се обучават 18 789 деца и 166 374 ученици, като за пътуващите, които учат в други населени места, ежегодно се осигурява безплатен транспорт.

Одобреното днес решение на Министерския съвет подпомага изпълнението на основна цел на образователната система, а именно по-добър обхват на децата и учениците в училище и създаване на благоприятни условия за провеждане на образователния процес.

860 хил. лева допълнително за издръжка на ученици в защитени специалности

Правителството одобри 860 682 лв. за допълнително финансиране на общински училища за издръжката на паралелки с ученици в VIII клас, които се обучават за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и такива с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Средства ще получат 149 училища, в които се обучават 3005 осмокласници. По този начин ще се осигури необходимият финансов ресурс за подготовката на кадри за специалности от професии и отрасли, необходими за местната, регионалната и националната икономика в дългосрочен план.

Стипендии за 788 ученици с изявени дарби

Министерският съвет одобри 631 665 лв. за стипендии на 788 ученици с изявени дарби. С тях се осигурява финансово стимулиране на 529 деца от общински училища, 205 таланти от държавни образователни институции, 27 ученици от частни училища.

Средствата се предоставят съгласно Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2025 г., приета с Постановление на Министерския съвет. С тях ще бъдат изплатени стипендии, отпуснати през 2024 г. и 2025 г.

На 57 общини ще бъдат преведени общо 446 310 лв. за финансово стимулиране на ученици от общински училища. Отделно от това на Столична община и на общините Варна, Добрич и Велико Търново се предоставят 21 465 лв. за стипендии на ученици от частни училища на територията на София, Варна, Велико Търново и Добрич. По бюджета на Министерството на образованието и науката се одобряват общо 163 890 лв. за изплащане на стипендии на ученици от държавни училища.

Одобрени са такси за обучение на докторанти в две професионални направления на Русенския университет

Правителството одобри размера на таксите за обучение на докторанти в специалности от две професионални направления в Русенски университет „Ангел Кънчев". По 1100 лева ще заплащат докторантите в редовна форма на обучение в специалности от направленията „Растениевъдство" и „Обществено здраве". В задочна форма таксата в направление „Растениевъдство" се запазва същата, а в „Обществено здраве" е 900 лева.

Допълването на таксите е по искане на ректора на университета доц. д-р Десислава Атанасова, като за тази цел правителството днес измени решението за таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища и научни организации за 2025/2026 г.

Подобно писмо е постъпило и от ректора на Медицинския университет - Плевен проф. д-р Добромир Димитров, в което настоява за актуализиране на таксата за обучение на чуждестранни студенти в специалност „Медицинска сестра". Предложението е тя да стане 3500 евро, и по този начин да отговаря в максимална степен на законовите разпоредби - да не е по-ниска от тази, която заплащат български студенти в платена форма на обучение.

Измененията и допълненията в таксите са одобрени от академичните съвети на двете висши училища.

България е кандидат за домакин на Глобалната среща на върха за уменията на ОИСР през 2028 г.

Правителството реши да издигне кандидатурата на Република България за домакин на Глобалната среща на върха за уменията на ОИСР през 2028 г.

ОИСР организира Глобални срещи като форуми за споделяне на опит и дискусии, свързани с разработването и провеждането на реформи в областта на политиката за развитие и използване на уменията. В тези срещи участват министри и висши служители с отговорности за политиките за умения от държавите-членки на ОИСР и ЕС, страни от Г-20 извън ОИСР и др. държави.

Домакинството на събитие от такъв ранг би издигнало авторитета на страната ни. България би имала възможност да представи опита си в създадените Центрове за компетентности във висши училища, Центрове за върхови постижения във висши училища и научни организации, Центрове за високи постижения в професионалните гимназии, Младежки центрове и др.

България ще може и да предложи за обсъждане значими за нашата страна теми и да се проучат различните аспекти и опит на останалите държави-участници във форума. Темата на форума се предлага от страната домакин в сътрудничество с ОИСР и е мото на всички дискусии в рамките на Глобална среща на върха за уменията на ОИСР.

Правителството прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2025 г.

През 2024 г. брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство", възлиза на 4,8 млрд. лева, отбелязвайки ръст от 7,3% спрямо предходната година в реално изражение. Това сочат данните от приетия от правителството Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2025 г., който съдържа подробен анализ за предходната година, както и прогнозни данни за настоящата.

По предварителни данни, през първото тримесечие на 2025 г. БДС в аграрния сектор нараства с 0,3% на годишна база в реално изражение, докато през второто тримесечие се отчита намаление с 2,3%.

През 2024 г. България регистрира положително търговско салдо в аграрната търговия в размер на 2,2 млн. евро. По линия на директните плащания за календарната 2024 г. са изплатени над 1,8 млрд. лева от европейски и национални източници. Финансовата подкрепа под формата на държавни помощи възлиза на 976,6 млн. лева. В рамките на годината по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. са изплатени 651,6 млн. лева, а по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. - 36 млн. лева.

Докладът очертава приоритетите и целите на политиката в аграрния сектор, както и предвидените мерки за тяхното реализиране през 2026 г.

Приета е нова Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите във връзка с въвеждане на еврото в Република България

Министерският съвет прие Постановление за приемане на Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите. Приемането на тарифата е в изпълнение на стратегическата цел на Република България за присъединяване към еврозоната.

Адаптирането на българската нормативна уредба към единната европейска валута и обезпечаването на техническата подготовка по нейното въвеждане са уредени със Закона за въвеждане на еврото в Република България. Като част от тази подготовка се правят промени в подзаконовата нормативна уредба.

В тази връзка е и приемането на нова Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите, като съществуващите размери на таксите в лева, са преизчислени в евро.

Министерският съвет прие Постановление за приемане на нов Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие"

Министерски съвет прие постановление за приемане на Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие". С проекта се въвежда цялостна актуализация и функционално оптимизиране на административна структура по звена, съобразена с измененията в Закона за подпомагане на земеделските производители, в сила от 01.01.2023г., изискванията на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 - 2027 г. и с нормативни актове на институции на ЕС, приложими към управлението на средствата от ЕС. Запазено е структурирането на фонда в Централно управление и в 28 областни дирекции, без промяна на утвърдената към момента обща численост от 1693 щатни бройки.

Създадено е ново структурно звено „Европейско сътрудничество и комуникация", което да подпомага Изпълнителния директор на ДФЗ при международно сътрудничество и сътрудничество в рамките на ЕС.

В структурата на Централното управление са въведени и две нови длъжности - служител по мрежова и информационна сигурност и служител по защита на данните, с цел укрепване на институционалния капацитет за защита на информационните ресурси и личните данни, осигуряване на съответствие с националните и европейските стандарти за сигурност и изграждане на надеждна среда за електронно управление и обмен на информация.

Одобрен е доклада за резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по околна среда

Правителството одобри доклада за резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, проведено на 4 ноември 2025 г. в Брюксел.

Министрите одобриха позицията на Съвета за стартиране на преговорите в Европейския парламент по предложението за ревизия на Европейския закон за климата. С предложените от Европейската комисия промени се установява междинна цел до 2040 г. за ограничаване на емисиите на парникови газове в ЕС с 90% спрямо нивата от 1990 г., както и допълнителни възможности за подкрепа на усилията за постигане на посочената цел.

Съветът одобри актуализиран национално определен принос на ЕС към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Национално определеният принос е свързан с усилията, положени от всяка от страните по Конвенцията, за намаляване на националните емисии и адаптиране към изменението на климата.

Правителството прие позицията на България за редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Правителството прие позицията на България за редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), което ще се проведе на 8 и 9 декември 2025 г. в Брюксел. Ръководители на българската делегация ще бъдат заместник- министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов в частта „Вътрешен пазар и индустрия", проф. Костадин Костадинов в частта „Научни изследвания" и заместник-постоянният представител на Република България към Европейския съюз Петя Василева в частта „Космическо пространство".

В частта „Вътрешен пазар и индустрия" се предвижда провеждането на дискусия по Годишния обзорен доклад относно опростяването, изпълнението и правоприлагането. Планирани са и дебати по темите „Премахване на бариерите на единния пазар" и „Електронна търговия: предизвикателства, свързани със съответствието на продуктите и правоприлагането".

В частта „Научни изследвания" министрите ще обсъдят законодателния пакет „Хоризонт Европа": Рамковата програма за научни изследвания и иновации 2028- 2034 г. и нейните правила за участие и разпространение, и Специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт Европа". Планира се и приемането на общ подход по предложението за изменение на Регламента по отношение на инициативата EuroHPC.

В частта „Космическо пространство" министрите ще проведат дебат по предложението за Акт на ЕС за космическото пространство.

Министерството на културата ще организира конкурса за избор на български град - „Европейска столица на културата" през 2032 г.

Министерският съвет прие решение, с което определи Министерството на културата за Управляващ орган, отговорен за провеждането на националния конкурс за избор на български град - носител на званието „Европейска столица на културата" през 2032 г.

С решението се възлага на Министерството на културата до декември 2025 г. да публикува официална покана за подаване на кандидатури от страна на българските градове.

Конкурсът ще се проведе на два етапа - предварителен и окончателен подбор. Кандидатстващите градове ще представят специално разработени културни програми, които ще бъдат оценявани на базата на тяхното европейско измерение и потенциал за дългосрочно културно, социално и икономическо развитие.

С решението се поставя началото на подготовката за най-престижната европейска културна инициатива, която ще даде възможност българските градове да представят своя потенциал пред Европа.

Министерският съвет прие промени в Тарифата за таксите, събирани от Националния филмов център, във връзка с въвеждането на еврото

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция „Национален филмов център" по Закона за филмовата индустрия, свързани с въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България, считано от 1 януари 2026 г.

С приемането на настоящото постановление Министерството на културата изпълнява нормативните изисквания, свързани с процеса по въвеждане на еврото и осигурява плавна адаптация на подзаконовата нормативна база в областта на културните политики и филмовата индустрия.

Съществуващите такси запазват своята стойност, като единствено се извършва автоматично превалутиране от левове в евро при спазване на принципите на защита на потребителите, на информираност и прозрачност.

Мярката гарантира предвидимост и яснота за ползвателите на услугите, предлагани от Националния филмов център и осигурява безпроблемен преход към новата парична единица.

Правителството прие Програма за финансиране на младежките центрове в Република България (2026-2028)

Правителството приема Програма за финансиране на младежките центрове в Република България (2026-2028). Програмата е разработена в съответствие с целите и приоритетите на Националната стратегия за младежта (2021-2030), която е един от инструментите за изпълнение на младежката политика в страната. Тя е съобразена и с приоритета „Разработване на механизми за придобиване на ключови компетентности сред младите хора" от Национална програма за развитие - България 2030.

Целта на Програмата е да осигури дългосрочно финансиране на младежките центрове, да гарантира равнопоставени възможности за младежите в големи и малки населени места, да включва млади хора от уязвими групи и такива от малки населени места и да активира гражданско участие, чрез стимулиране на доброволчество, младежки инициативи и социално предприемачество. Изпълнението на дейности по Програмата е насочено към млади хора между 15 и 29 години, които са нейна пряка целева група.

Визията на правителството е насочена към изграждане и реализиране на единна, последователна и устойчива младежка политика в България, основана на многосекторния подход и сътрудничество и съвместното управление с младите хора на национално, регионално, областно и общинско ниво.

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта

С Постановление Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2025 г.

Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2025 г. и са свързани с организиранетоо и провеждането на Световната купа по сноуборд ски алпийски дисциплини за мъже и жени 2026 в гр. Банско.

Одобрена е позицията на България за участие в заседание на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации")

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика - формат „Телекомуникации", което ще се проведе в гр. Брюксел, Кралство Белгия, на 5 декември 2025 година.

Дневният ред на заседанието предвижда обсъждане на Заключенията на Съвета относно европейската конкурентоспособност в Цифровото десетилетие, като България се застъпва за съхраняване на елементите, свързани с цифровата автономност на ЕС, без да се подкопават принципите на отворените пазари, международните партньорства и сътрудничество. Съветът ще разгледа и усилията на ЕК за опростяване на цифровото законодателство с оглед намаляване на тежестта за предприятията в областта на цифровите технологии, като България приветства подобряването на нормативната рамка в цифровата област с оглед засилване на конкурентоспособността на ЕС чрез улесняване на бизнеса и стимулиране на иновациите. В рамките на заседанието ще се дискутира и прилагането на Акта за цифровите услуги по отношение на онлайн платформите и електронната търговия. Българската позиция констатира положителното въздействие на Акта за цифровите услуги относно прозрачността на платформите, като същевременно отчита нуждата от по-строг и координиран надзор над много големите онлайн платформи.

В рамките на заседанието ще бъде обсъдена и темата за изграждане на по-широка устойчивост на ЕС срещу кибератаки, като България ще акцентира върху важността на споделянето с оглед по-бърза реакция на кибератаки, намаляване на системния риск, повишаване на доверието в системата и формиране на общоевропейска култура на устойчивост.

Допълва се правителственото решение за създаване на Национален борд по водите

Министерският съвет прие решение за изменение и допълнение на РМС № 645 от 2025 г. за създаване на Национален борд по водите. С промените се прецизира работният процес на щаба и се допълват неговите функции.

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата.

С приемане на предложените промени в Закона ще се създаде възможност санитарни автомобили/линейки да използват специален режим на движение при транспортирането на военнослужещи и цивилни служители от Въоръжените сили на Република България за оказване на медицинска помощ при спешни състояния.

С предложените промени се създава законова уредба за осъществяване на превоз на хора на оборудвани за целта места в каросериите на товарните автомобили от въоръжените сили. С промените се създава и законово основание водачите на моторни превозни средства с категория „С", да могат да превозват над 8 пътници за нуждите на въоръжените сили, в пътни превозни средства (различни от автобуси) с оборудвани за целта места.

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Предлаганите промени са свързани с въвеждане на мерки за преодоляване на недостига на лекарствени продукти, усъвършенстване на Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА), както и подобряване на действащата нормативна уредба в областта на лекарствените продукти. На следващо място със законопроекта се осигурява изпълнение на мерки от Плана за намаляване на административната тежест, приет с Решение № 233 на Министерския съвет от 2024 г.

С подобряването на действащата нормативна уредба в областта на лекарствените продукти, се цели да се гарантира сигурността в процеса по лекарствоснабдяването и ограничаване случаите на липси или недостиг на жизненоважни за населението лекарствени продукти. Друг очакван резултат е постигането на повече прозрачност и проследимост в процесите по доставката на лекарствени продукти между различните участници и задоволяване на потребностите на българските граждани. Като гаранции за постигането на посочените резултати са въведени и съответните санкции при нарушаването на закона.

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на правосъдието

Със свое постановление Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2025 г.

Целта е средствата, които обезпечават функционирането и надграждането на регистъра по несъстоятелност, да бъдат прехвърлени на Агенцията по вписванията. Досега тези разходи бяха предвидени по бюджета на Централна администрация на министерството.

Това се налага, след като последните изменения в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел предвидиха регистърът по несъстоятелност да се води и поддържа от Агенцията по вписванията. В регистъра, който е публичен, се вписват или обявяват актовете в производството по несъстоятелност на предприемачите (свободни професии като адвокати например), както и актове в производствата по несъстоятелност на физически лица (т.нар. личен фалит).

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерския съвет

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерския съвет за 2025 г. за осигуряване на средства за функционирането на Центъра за подпомагане на лица, потърсили закрила от военните действия в Украйна на територията на Република България, ситуиран на втория етаж на Централна жп гара, гр. София и на Транзитния приемателен център в гр. Елхово, както и за обезпечаване на функции и дейности на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерския съвет за 2025 г.

Кабинетът преи също така Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2025 г. и за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. максимални размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2025 г., по бюджета на Министерския съвет за 2025 г. Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерския съвет за 2025 г.