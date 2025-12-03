Започна разпределянето на почистващите машини за пострадалите в Елените

Служителите на кметство Свети Влас под ръководството на кмета Иван Николов започнаха първия етап от разпределението на почистващите машини, дарени от „Керхер България", за собствениците на жилища в комплексите на Елените, пострадали при бедствието от 3 октомври.
Благодарение на създадената организация, част от дарената техника вече достигна до хората на място, при стриктно спазване на изискванията за доказване на собственост и съставяне на протокол за получената от гражданите техника.
Машини получиха собственици от комплексите „Привилидж", „Астория 1", „Астория 2", „Астория 3", „Вила Романа", „Астория 5" и „Негреско".
За регистрираните собственици на пострадали жилища, които не се намират в района, техниката ще бъде съхранявана в кметство Свети Влас, откъдето може да бъде получена при тяхното завръщане.