Започна разпределянето на почистващите машини за пострадалите в Елените

Част от прахосмукачките достигнаха вече до пострадалите на Елените.

Служителите на кметство Свети Влас под ръководството на кмета Иван Николов започнаха първия етап от разпределението на почистващите машини, дарени от „Керхер България", за собствениците на жилища в комплексите на Елените, пострадали при бедствието от 3 октомври.

Благодарение на създадената организация, част от дарената техника вече достигна до хората на място, при стриктно спазване на изискванията за доказване на собственост и съставяне на протокол за получената от гражданите техника.

Машини получиха собственици от комплексите „Привилидж", „Астория 1", „Астория 2", „Астория 3", „Вила Романа", „Астория 5" и „Негреско".

За регистрираните собственици на пострадали жилища, които не се намират в района, техниката ще бъде съхранявана в кметство Свети Влас, откъдето може да бъде получена при тяхното завръщане.

Част от прахосмукачките достигнаха вече до пострадалите на Елените.
