ГДБОП разби банда, търгувала онлайн със стоки менте

ГДБОП разби престъпна група за продажба на стоки на стоки менте, съобщават от службата.

Трима са задържани и обвинени след специализираната операция в София и Пазарджик, проведена във вторник.

От май 2023 г. те търгували онлайн със стоките, които имитират световни марки.

Пращали ментетата по куриер. Складът им бил в гараж, където ги пакетирали.

При претърсвания в жилища, складови помещения и автомобили, са иззети общо 535 артикули – обувки, чанти, дрехи и други текстилни изделия с логото на защитени търговски марки.

По досъдебното производство са извършени множество действия по разследването – разпити на свидетели, назначени са експертизи, иззети веществени доказателства и др.