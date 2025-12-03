ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ГДБОП разби банда, търгувала онлайн със стоки менте

ГДБОП разби престъпна група за продажба на стоки на стоки менте, съобщават от службата. 

Трима са задържани и обвинени след специализираната операция в София и Пазарджик, проведена във вторник. 

От май 2023 г. те търгували онлайн със стоките, които имитират световни марки. 

Пращали ментетата по куриер. Складът им бил в гараж, където ги пакетирали. 

При претърсвания в жилища, складови помещения и автомобили, са иззети общо 535 артикули – обувки, чанти, дрехи и други текстилни изделия с логото на защитени търговски марки. 

По досъдебното производство са извършени множество действия по разследването – разпити на свидетели, назначени са експертизи, иззети веществени доказателства и др.

