Честват 80 г. от посрещането на първия влак по теснолинейката в Добринище

На 9 декември 2025 г. /вторник/ се навършват точно 80 години от пристигането на първия влак на гара Добринище - един знаков юбилей! Това съобщиха от сдружението "Родопската теснолинейка".

Във връзка с годишнината, редовният бърз влак "Родопи" в 08:55 ч. от гара Септември ще бъде празнично посрещнат в гарите по маршрута!

Всички жители на селищата по линията са добре дошли, за да приветстват юбилейния влак, който ще премине по своите любими 125 километра в 10:15 през гара Велинград, 11:20 през Аврамово, 11:55 през Якоруда, 12:27 през гара Белица, 12:54 през гара Разлог и 13:03 през гара Банско!

На гара Добринище от 13:30 ч. - след пристигане на юбилейния влак "Родопи", ще бъде отслужен молебен за здраве, а официалните лица - гости на събитието, ще поднесат своите приветствия и пожелания към жители, гости и служители! Да си спомним за миналото и да се разходим назад в годините!, приканват от "Родопската теснолинейка".

Във връзка с юбилея - на 13 декември /събота/, от 18:00 часа в големия салон на читалището в Добринище ще се проведе празничен концерт под мотото "125 км обич - от Тракия до Безбог" с участието на творчески колективи от Пазарджик, Велинград, Якоруда, Белица, Разлог, Банско и Добринище - заедно, свързани с железницата от 80 години!

Мероприятията са гражданска инициатива със съдействието на общините и кметствата по пътя на теснолинейката, уточняват от сдружението.