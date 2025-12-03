Първи кариерен форум за хора с увреждания поставя стандарт за приобщаващ трудов пазар

Първи кариерен форум за хора с увреждания и лица в неравностойно положение в София поставя стандарт за приобщаващ трудов пазар. Той бе организиран от Столичната община по повод Международния ден на хората с увреждания. Инициативата цели да създаде нови възможности променяйки средата.

Събитието се осъществява съвместно с Bulgaria Wants You и фондация „Мостове на доверието" и събира близо 15 водещи работодатели, готови да предложат реални работни позиции, стажове и адаптирана работна среда. Форумът даде пряк достъп до работодатели като създаде пространство за професионална реализация на хора с увреждания и кандидати в уязвими ситуации.

„Този форум е ясен знак, че София не приема ограниченията като съдба. Имаме таланти, които чакат шанс – и днес им казваме, че мястото им е тук, в нашия град, в нашата икономика. Промяната идва, когато спрем да говорим за бариери и започнем да строим пътища. София може – и трябва – да бъде град, който се вижда потенциал", заяву зам.-кметът по социални дейности Надежди Бачева.

Инициативата включи и младежи от центрове за настаняване от семеен тип, които навлизат за първи път на пазара на труда. Те бяха подбрани според мотивация и професионален потенциал, за да получат реален шанс за старт и развитие.

Форумът е първа стъпка към дългосрочен модел на партньорство между институциите и бизнеса – модел, който насърчава достъпна, отговорна и устойчива заетост, обясниха от общината.

„Хората не търсят съжаление, а възможности. Нашата задача е да ги създадем и да бъдем последователни. Така се създава град, в който обществото расте заедно с икономиката", подчерта Бачева.

Във форума взеха участие близо 150 души с увреждания, които имаха възможност да проведат индивидуални срещи с работодателите, да получат лични консултации и да кандидатстват на място.