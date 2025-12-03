Магистрати и адвокати в Пазарджик в благотворителен мач в подкрепа на болно дете

Благотворителен футболен мач между Районен съд – Пазарджик и Адвокатската колегия – Пазарджик в подкрепа на малкия Димитър Ганев от гр. Пазарджик, който страда от рядкото заболяване Синдром на Аперт (известен още като „болестта на счупените кукли"), ще се състои на 12 декември от 16.00 ч. Това съобщи председателят на Районния съд в Пазарджик Христо Георгиев.

Благотворителното събитие ще бъде на игрището на „Релакс Арена" в гр. Пазарджик (по пътя след тенискортовете на „Писковец"). В подкрепа на каузата дарителски кутии ще бъдат поставени: в сградата на Съдебната палата в гр. Пазарджик, в Адвокатска колегия – Пазарджик, както и на самото игрище по време на футболната среща.