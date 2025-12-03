Зонтианки дариха мобилен ехограф на Онкоцентъра във Велико Търново

Съвременен мобилен ехограф за извършване на ултразвукова диагностика и трансдюсер за меки тъкани дариха дамите от Зонта клуб на Комплексния онкологичен център във Велико Търново. Техниката на стойност 25 000 лева вече е в бившия онкодиспансер и специалистите се възползват от диагностичните й възможности.

"Апаратът е с много висока разделителна способност в повърхностните структури и затова с него прецизно може да се диагностицира млечна жлеза, щитовидна жлеза, повърхностни подкожни тумори. С допълнителни приставки могат да се диагностицират и други онкозаболявания", коментира д-р Йончо Петров. Средствата за видеозона зонтианки събраха по време на традиционния си бал „Бяло лято" през юни, на който канят свои партньори, съмишленици и приятели. Дарението официално получи д-р Иван Николов – управител на Комплексния онкологичен център.

Зонта клубът във Велико Търново е един от постоянните дарители на апаратура и други пособия на акушеро-гинекологичното отделение на областната болница „Д-р Стефан Черкезов" в старата столица. Този път жестът е към онкоболните и Комплексния онкологичен център. Желанието на зонтианки е апаратурата да се използва и за превенция на онкологичните заболявания, които се превръщат в бич на съвремието ни.

Д-р Николов посочи, че в момента в КОЦ се водят на диспансерен отчет около 6000 души. Новата апаратура идва като придобивка във важен за центъра момент, защото до есента на 2026 г. екипът има намерение да осигури още пет скенер и ЯМР. Това ще направи лечебното заведение с най- прецизна техника за диагностика и лечение в Северна България.

Ракът на гърдата, на дебелото черво, простатата и на маточната шийка се увеличават, алармира д-р Николов. Той коментира, че сега повече хора искат да проверят здравния си статус, за разлика от периода на ковид пандемията.

"За съжаление липсва национален раков регистър, което на практика е абдикиране на държавата от тези проблеми. В КОЦ – Велико Търново се води локален регистър на преминалите болни, от който става ясна диагнозата им, проведената терапия", обясни управителят.

Президентът на Зонта клуба Снежана Хинова не скри радостта и удовлетвореността на дамите, че са изпълнили обещанието си да дарят необходимата апаратура на бившия онкодиспансер.