Петър Дилов: България и Египет ще засилят сътрудничеството си в редица сектори

В Кайро се проведе Втората сесия на Българо-египетска междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество

България и Египет ще засилят сътрудничеството си в редица сектори от взаимен интерес. Това стана ясно по време на Втората сесия на Българо-египетска междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, която се проведе в Кайро. Това е първото заседание на Междуправителствената комисия от близо шест години, съобщиха от пресцентъра на министерството на икономиката и индустрията.

Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов е председател на българската част на Комисията, а египетската делегация се ръководи от д-р Рания Ал Машат министър на планирането, икономическото развитие и международното сътрудничество.

Двамата министри подписаха двустранен Протокол, с който ясно се подчертава ангажимент за по-тясно сътрудничество в ключови сектори. Петър Дилов и д-р Рания Ал Машат изтъкнаха, че Втората сесия поставя ново начало в двустранния икономически диалог и дава нов импулс за разширяване на двустранните отношения. Ще бъдат насърчени инвестициите, иновациите, индустриалното развитие и партньорството между компаниите от двете страни.

На заседанието бе договорено задълбочаване на сътрудничеството в области като търговия, отбранителна индустрия, енергетика, земеделие и хранителна промишленост, туризъм, дигитализация и информационно-комуникационни технологии и др.

Министрите посочиха, че малките и средни предприятия са двигателят на растежа и заетостта в двете икономики и насърчаването на партньорството между тях е ключово. „Икономическите отношения между България и Египет навлизат в нов етап", подчерта министър Дилов.

По думите му активизирането на сътрудничеството може да превърне традиционно добрите отношения в конкретни инвестиции, съвместни производства и устойчив растеж в ключови стратегически сектори.

В рамките на заседанието ще бъде проведен и Българо-египетски бизнес форум с участието на 26 български компании, които работят в широк спектър от приоритетни сектори.

За периода януари–август 2025 г. двустранният стокообмен между България и Египет възлиза на 670 млн. щ.д.