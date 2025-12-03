75-годишна пазарджиклийка хвърли през терасата 25 000 лева на мним криминалист

Възрастна жителка на Пазарджик стана жертва на телефонна измама, след като "криминалист" я увещал по телефона да му предаде 25 000 лева в чанта, която пенсионерката хвърлила през терасата. Неприятната случка е отпреди два дни, когато на телефона на 75-годишна пенсионерка се обадил непознат мъж, който се представил за криминалист, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов.

След доста разговори той успял да заблуди жената, че се извършва полицейска акция за залавяне на телефонни измамници. Мнимият полицай поискал от нея да съдейства , като предостави за нуждите на акцията наличните си пари и ценности. Жертвата се подвела и изхвърлила през терасата на жилището си чанта със сумата от 11 000 евро и 3000 лева. След като осъзнала, че е измамена жената информирала близките си, а оттам и полицията.

От ОДМВР-Пазарджик припомнят, че гражданите не бива да предоставят под никаква форма парични суми, скъпи предмети или ценности на непознати, без значение дали се представят по телефона за полицаи, следователи, прокурори, лекари или адвокати. При съмнение за наличие на опит за телефонна измама незабавно да преустановят разговора и да се обадят на свои близки, познати, съседи или на телефон 112 .