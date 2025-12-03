ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентството: Този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите

Румен Радев СНИМКА: Прессекретариат на президентството

"Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите". Това пише в позиция от президентството, изпратена до медиите.

"Народното събрание имаше 8 месеца да се запознае с мотивите по внесеното от президента предложение за провеждане на национален референдум и да изпълни закона", пише още в позицията.

Тя идва в отговор на отправените въпроси за поканата представител на президентската институция да представи на народните представители мотивите на държавния глава по предложението му за провеждане на национален референдум.

