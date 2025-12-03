Елизабет Цветанова е избрана за зам.-председател на Агенцията за ядрено регулиране

Министерският съвет прие решение за освобождаване на Борислав Станимиров от длъжността заместник-председател на Агенцията за ядрено регулиране, считано от 2 януари 2026 година и определи за зам.-председател Елизабет Цветанова, считано от 5 януари 2026 година, съобщиха от правителствената пресслужба. Оттам допълват, че Борислав Станимиров е освободен по негово желание.

Елизабет Цветанова е назначена като инспектор по ядрена безопасност в Комитета за използване на ядрената енергия за мирни цели през 1991 г. и целият й трудов стаж е преминал в Комитета и Агенцията за ядрено регулиране, която е негов правоприемник впоследствие. Тя е заемала последователно всички позиции от инспектор до директор на дирекция „Анализи и оценки на безопасността“, която изпълнява до момента.

В края на ноември се проведе Международната среща на ядрените експерти от подрегионалната група от Консорциума на Мрежата за обучение и подкрепа в областта на ядрената сигурност (NSSC Network).

