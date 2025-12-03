Шефът на Контролната комисия на "Промяната" се отказа да я оглавява

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Адвокат Александър Русанов обяви в социалните мрежи, че се отказва да оглавява Контролната комисия на "Продължаваме промяната". Повод за решението му се оказа днешното гласуване на съпартийците му по темата за провеждане на национален референдум за готовността на България да приеме еврото.

По-рано днес мнозинството отхвърли предложението на президента Румен Радев за национално допитване с 33 от гласовете на ПП-ДБ.

Русанов бил "крайно разочарован и омерзен", че съпартийците му са гласували заедно с хората на Борисов и Пеевски, срещу които уж се борели.