ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Според Германия и Финландия споразумение за Украйн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21838593 www.24chasa.bg

Шефът на Контролната комисия на "Промяната" се отказа да я оглавява

2140
През септември Александър Русанов бе избран за председател на Контролната комисия на ПП Снимка: Личен профил във фейсбук

Адвокат Александър Русанов обяви в социалните мрежи, че се отказва да оглавява Контролната комисия на "Продължаваме промяната". Повод за решението му се оказа днешното гласуване на съпартийците му по темата за провеждане на национален референдум за готовността на България да приеме еврото.

По-рано днес мнозинството отхвърли предложението на президента Румен Радев за национално допитване с 33 от гласовете на ПП-ДБ.

Русанов бил  "крайно разочарован и омерзен", че съпартийците му са гласували заедно с хората на Борисов и Пеевски, срещу които уж се борели. 

През септември Александър Русанов бе избран за председател на Контролната комисия на ПП Снимка: Личен профил във фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома