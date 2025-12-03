Задържаха под стража домашен насилник, осъждан 23 пъти

Районен съд – Монтана взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на 31-годишния С. В. И. от село Габровница, обвиняем за причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие.

Пред Районен съд – Монтана делото е образувано по внесено от Районна прокуратура – Монтана искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража".

Според документите по делото на 29 ноември 2025 г., в частен дом в с. Габровница, С. В. И. нанесъл удари с ръце в областта на главата на 48-годишната Н. Е. А., с която до септември 2025 г. е живеел на семейни начала, с което й причинил лека телесна повреда – деянието е извършено в условията на домашно насилие. Обвиняемият С. В. И. е осъждан 23 пъти за извършени различни престъпления от общ характер.

В съдебната зала С. В. И. заяви, че само искал да си вземе дрехите от дома на Н. Е. А., че не я е удрял и заплашвал и помоли за по-лека мярка.

След като се запозна с всички факти и обстоятелства по делото и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, съдът прие, че може да се направи обосновано предположение, че С. В. И. е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение и за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода" до 3 години.

Според съдебния състав не е налице опасност обвиняемият да се укрие, но съществува опасност да извърши друго престъпление предвид предходните му осъждания – той е личност с висока степен на обществена опасност, която във времето е нараснала, без наложените до настоящия момент наказания да са постигнали превъзпитателните цели.

Поради това Районен съд – Монтана уважи искането на Районна прокуратура – Монтана.

Определението на Районен съд – Монтана подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Окръжен съд – Монтана в тридневен срок.