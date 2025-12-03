Подписка за обвиняем за кражба на 40 лв. в изпитателен срок

Окръжен съд – Монтана потвърди мярката за неотклонение „подписка" по отношение на 26-годишния И. Д. В., обвиняем за извършена кражба.

Делото е образувано по протест на Районна прокуратура – Монтана срещу определение на Районен съд – Монтана, с което по отношение на И. Д. В. е взета най-леката мярка за неотклонение „подписка" на 25 ноември 2025 година.

Спрямо И. Д. В. е повдигнато обвинение за това, че на 22 ноември 2025 г., в с. Лехчево, отнел чужди вещи – парична сума от 40 лева, от Ц. Д. К. Деянието, извършено от И. Д. В., е в изпитателен срок по условна присъда също за противозаконно отнемане на движими вещи.

Пред съда защитата на обвиняемия оспори протеста на прокуратурата и помоли да бъде оставено в сила определението на Районен съд – Монтана, заяви, че причинената щета е незначителна и деянието е с твърде ниска степен на обществена опасност.

След като се запозна с всички доказателства по делото и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, тричленен състав на съда обяви, че протестът е неоснователен и не следва да бъде уважен.

В конкретния случай съдебният състав споделя изводите на първоинстанционния съд, че не са налице доказателства, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие, но не споделя изводите му, че не съществува опасност да извърши престъпление – осъждан е за множество престъпни посегателства срещу собствеността, което обуславя реалната опасност да извърши нови престъпни такива.

Според въззивната инстанция обаче не е налице другата кумулативна предпоставка за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, а именно „обоснованото предположение обвиняемият да е извършил престъпление, което се наказва с лишаване от свобода". Първоинстанционният съд е приел, че от събраните доказателства може да се направи обосновано предположение, че И. Д. В. е автор на настоящето деяние, но това не е достатъчно да се приеме, че е извършено престъпление, което се наказва с лишаване от свобода.

Според съда не може да се приеме, че е налице обосновано предположение по смисъла на закона, че е извършена квалифицирана кражба при условията на повторност, независимо от двете предходни осъждания на обвиняемия за подобни деяния и данните за криминалистична регистрация.

Поради това Окръжен съд – Монтана не уважи искането на Районна прокуратура – Монтана за изменение на взетата мярка за неотклонение по отношение на И. Д. В. от най-леката „подписка" в най-тежката „задържане под стража".

Определението на Окръжен съд – Монтана е окончателно и не подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест.