Георг Георгиев: Предсрочни избори са последната опция

Георг Георгиев

Предсрочни избори са последната опция - това коментира от Канада министърът на външните работи Георг Георгиев пред БНТ.

Той обобщи, че не е редно ГЕРБ да носи сама отговорността за управленската коалиция.

"Политическата стабилност касае ролята ни на регионален фактор, както коментирахме и с колегите тук. Икономическата и финансовата ни стабилност касае всеки един български гражданин. С оглед на предстоящото въвеждане на еврото ние трябва да убием всякакви страхове - свързани с неконтролируемо покачване на цените, спекула и засягане на интересите на българите".

Георг Георгиев

