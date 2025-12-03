ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илиан Илиев след мач №500 като треньор в елита: До...

Авария на мотриса спря трамваите по бул. "Цар Борис III"

Спрелите трамваи по бул. "Цар Борис III" снимка: Фейсбук/ Бъкстон, Манастирски ливади, Павлово и приятели в район Витоша

Авария на мотриса на Красно село спря трамваите по бул. Цар Борис III. Това става ясно от публикация във фейсбук групата "Бъкстон, Манастирски ливади, Павлово и приятели в район Витоша".

Към момента няма информация каква точно е аварията.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

