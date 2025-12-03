Авария на мотриса спря трамваите по бул. "Цар Борис III"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Авария на мотриса на Красно село спря трамваите по бул. Цар Борис III. Това става ясно от публикация във фейсбук групата "Бъкстон, Манастирски ливади, Павлово и приятели в район Витоша".

Към момента няма информация каква точно е аварията.