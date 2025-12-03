Две млади медсестри работят в операционната на болницата в Горна Оряховица

Отделението по хирургия в болницата в Горна Оряховица е с две нови млади попълнения от няколко месеца. От септември част от екипа са медицинските сестри Олга Иванова и Биляна Станчева. Двете наскоро преминаха курс за операционни медицински сестри в Александровска болница и са много мотивирани да работят в операционна зала. Разноските по обучението им в столичната болница пое горнооряховската болница, съобщиха от лечебното заведение.

36-годишната Биляна Станчева е висшистка, завършила е специалността "Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи" в НВУ "Васил Левски". "Баща ми беше ръководител на водолазна група към "Гражданска защита" за Северна България, затова се насочих към тази специалност. Но от малка винаги съм мечтаела да уча медицина. Когато разбрах, че във Велико Търново се открива филиал на Медицинския университет във Варна, веднага записах да уча за медицинска сестра", споделя тя.

Биляна започва работа в болницата в Горна Оряховица още като първокурсничка през 2022 година. Работи като здравен асистент в нервно отделение. "Тази практика ми беше много полезна, както и клиничните случаи в отделението. Помня един критичен пациент с менингит, това е живозастрашаващо състояние, помня също и млада учителка с кръвоизлив, която насочихме към София, заради липсата на необходимата апаратура. След време жената, напълно възстановена, ни посети, благодарна, че сме й оказали първа помощ тук и че сме я насочили където трябва", разказва Биляна Станчева.

Междувременно от болницата поемат и таксите й за платеното обучение за последните три семестъра, по 4 000 лева на семестър. Дипломира се с отличен успех и започва работа в Отделението по хирургия по покана на началника му д-р Пламен Маринов.

"Хирургията ми беше слабост, още като започнах да уча във филиала и най-вече операционната зала. Началникът д-р Маринов и главната сестра на болницата ми предложиха да премина курса за операционни сестри. Основно бяхме в операционна зала с проф. Маслянков. Бяхме много добре приети от екипа, имаше много онкологични операции, беше много добра школа, тъй като работехме с опитни сестри от които имаше какво да научим", разказва Биляна.

Олга Иванова признава, че се насочва към специалността съвсем случайно, а се дипломира като отличничката на випуска. Решава да започне работа в МБАЛ- Горна Оряховица, тъй като й препоръчали лечебното заведение и колектива.

"Тук изкарах и половината си стаж, а за мен е важно да работя в колектив без конфликти и без напрежание, какъвто е този тук", обяснява избора си тя.

Биляна не крие, че наскоро й предложили високоплатена работа в частна клиника. "Предложиха ми стартова заплата от 3000 лева, с работно време без нощни смени и без спешни дежурства, и в събота, и неделя да почивам, но аз отказах предложението. 100% съм убедена, че в болницата съм си на мястото, на което трябва да бъда! Няма друго място, което би ме изкушило така, както една операционна зала", признава тя.

"За моя радост очакваме още нови сестри в отделението, а се надявам да привлечем и млади лекари специализанти, когато одобрят болницата за база за специализация и обучение", коментира началникът на отделението д-р Пламен Маринов.