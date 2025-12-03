Отлагат делото срещу д-р Хасърджиев, Росен Белов и Симеон Дряновски

Софийският районен съд отложи за 9 декември заседанието по мярката за неотклонение на д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски.

Тримата са с обвинения, че са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в жилището в София на д-р Хасърджиев. В сигнала си младежът твърди, че е връзван и държан против волята му. Според обвинението - е принуждаван и да употребява наркотици.

На 28 октомври съдът остави тримата в ареста след като прецени, че те и деянията им са обществено опасни. В дома на доктор Хасърджиев са намерени наркотици. Има и обосновано предположение, че са извършили това, в което ги обвиняват.