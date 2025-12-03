В 80 пощенски станции в Добричко могат да се купуват пакети с евромонети

80 пощенски станции в област Добрич продават от 3 декември на физически лица стартови пакети евромонети за 20 лева на стойност 10,23 евро, съобщи ръководителят на Областната пощенска станция инж. Светослав Гочев. В един пакет има 42 броя монети, като той съдържа всички номинали - от 1 евроцент до 2 евро.

„Още от сутринта имаше интерес за закупуване на пакети", добави Гочев. „Няма обособени отделни гишета за продажба на пакетите в по-големите пощенски станции. Всеки гражданин, влязъл за услуга – да пусне писмо или да плати сметка, има възможност да купи и такъв стартов пакет, ако пожелае. В пощенските станции се предлагат пакети само на физически лица, до два пакета на един човек. Направена е организация по места", обяснява Гочев. Той припомни, че служителите на пощенските станции вече са преминали през обучение. Купувачите на пакети трябва да попълнят специална декларация. В нея се попълват трите имена и други данни и се декларира, че полученият стартов пакет няма да бъде използван като платежно средство преди датата на въвеждането на еврото в страната – 1 януари 2026 г.