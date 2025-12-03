ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илиан Илиев след мач №500 като треньор в елита: До...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21839548 www.24chasa.bg

Иван Пешев се срещна с новоизбрания председател на БФЛА Георги Павлов

1172
Иван Пешев и Георги Павлов Снимка: Министерство на младежта и спорта

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев проведе среща с новоизбрания председател на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов. Това съобщиха от пресцентъра на спортното министерство.

Двамата обсъдиха бъдещото развитие на „царицата на спортовете" у нас, както и основните предизвикателства, пред които са изправени атлетите, треньорите и клубовете.

Павлов представи пред министъра приоритетите на новото ръководство и стартиралите инициативи, като подчерта необходимостта от модернизация на съществуващите лекоатлетически съоръжения.

Министър Пешев увери, че Министерството на младежта и спорта ще осигури необходимото съдействие на Българската федерация по лека атлетика и изрази готовност да подкрепи бъдещи проекти. Той подчерта, че инвестициите в спортната инфраструктура са ключови за развитието на спорта и за подготовката на бъдещите шампиони. Пешев добави, че министерството се ангажира много скоро да съобщи добри новини, свързани с лекоатлетическата инфраструктура в София.

Иван Пешев и Георги Павлов Снимка: Министерство на младежта и спорта

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома