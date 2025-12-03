ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Засякоха кола на асеновградска фирма без гражданска, глобата падна заради грешка на МВР

Ваня Драганова

[email protected]

Застраховката “Гражданска отговорност” е задължителна за всички водачи.

Издали 2 различни фиша за нарушението с един и същи номер, сбъркали и нормата в Кодекса за застраховането

Камера на Пътна полиция засне кола на регистрирана в асеновградското село Тополово фирма да се движи без задължителната застраховка "Гражданска отговорност", но наложената глоба от 2000 лв. падна в съда заради грешка на МВР. Нарушението е засечено в 14,18 часа на 14 юни т. г. в с. Партизанин в община Братя Даскалови. 

Собственикът на дружеството обжалвал санкцията и тя вече е отменена от Районния съд в Чирпан, защото от МВР издали 2 различни фиша с един и същи номер - единия връчили на нарушителя, а другия приложили по делото. В двата са посочени различни норми от Кодекса на застраховането, които са нарушени, като нито една от тях не се отнася до "Гражданска отговорност". 

"Като е приложил по преписката електронен фиш с вписано
различно съдържание от този, връчен на жалбоподателя, наказващият орган грубо е нарушил закона и правото на защита на санкционираното лице. Подобна практика е недопустима, доколкото създава неяснота кой от двата екземпляра е оригиналният и подлежи на съдебен контрол", е записано в съдебното решение. То не е окончателно и може да бъде оспорено пред Административния съд в Стара Загора. 

