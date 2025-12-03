Машинно метене затруднява за ден паркирането по ул. „Студентска" в Русе

На 5 декември (петък) от 8:30 ч. ще се извърши машинно метене по улица „Студентска". Дейностите са част от редовната програма за поддържане на чистотата в населеното място. За качественото изпълнение на почистването е необходимо машините да имат свободен достъп по цялото уличното платно. Паркираните автомобили по улицата създават сериозни затруднения и правят невъзможно ефективното метене на тези участъци. Това води до натрупване на замърсявания, листа и отпадъци, които остават неотстранени и влошават общата хигиена на района.

Дружество „Еко Клийн Сървиз", което отговаря за почистването, апелира към всички собственици на автомобили да не оставят превозните си средства в петък, 5 декември, след 8:00 часа по дясната страна на улица „Студентска" в посока на движението (от ул. „Тулча" до ул. „Солун").

В района вече са поставени уведомителни бележки, за да могат живеещите там да планират предварително паркирането на автомобилите си и да съдействат за безпрепятственото провеждане на дейностите.