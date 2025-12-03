Министър Георгиев се срещна с европейския главен прокурор г-жа Лаура Кьовеши

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сътрудничеството между българските правораздавателни органи и Европейската прокуратура обсъдиха днес министърът на правосъдието Георги Георгиев и европейският главен прокурор г-жа Лаура Кьовеши.

Двустранната среща се проведе в Министерство на правосъдието и е част от посещението на г-жа Кьовеши в България по повод отварянето на самостоятелен офис на европрокуратурата у нас.

През юли тази година Министерският съвет предостави сградата на бул. „Ал. Стамболийски“ №45 в София за нуждите на европейската прокуратура в България.

Министър Георгиев информира г-жа Кьовеши и за започналата процедура за избор на европейски прокурор от България. В момента процедурата е на етап подаване на документи от кандидатите.

Г-жа Кьовеши и г-н Георгиев обсъдиха и законодателни промени, които се отнасят до разследването на престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и изразиха взаимната си признателност за ползотворното сътрудничество.