Красимир Вълчев за студентските такси: Работим по промени в Закона за висшето образование

Работим по промени в Закона за висшето образование (ЗВО), но те не са готови. Държавните висши училища сами определят таксите за студентите в платено обучение в съответствие с регулацията на ЗВО, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в отговор на въпрос от Христина Георгиева от парламентарната група на ГЕРБ-СДС на заседанието на Комисията по образованието и науката в Народното събрание, съобщи БТА. Георгиева е и заместник-председател на комисията.

Министър Вълчев добави, че с промените в ЗВО от тази година беше избегнато скокообразното увеличение на таксите, но законът за изменение и допълнение на Закона за висшето образование не засегна по принцип уредбата за това с колко могат да растат таксите.

Едната концепция е, че трябва да има предвидимост и когато студентът започне с една такса, той трябва да завърши с нея или да знае с колко тя ще му се повиши. Друга концепция е, че висшите училища трябва да имат свободата сами да си определят таксите, каза министър Вълчев. Той уточни, че ЗВО е стъпил на втората концепция и няма такава предвидимост. Тогава поехме ангажимент, че в бъдещите промени в Закона за висшето образование, които Министерството на образованието и науката ще предложи, ще има и вариант за това. Според нас разумното решение е да има формула, защото срещу таксите на висшите училища - срещу техните постъпления, стоят разходи. Те са близо 70 процента разходи за заплати и 30 процента разходи за издръжка.

Работим по промени в ЗВО, но това става бавно и сме готови да ви предложим, включително и вие да инициирате такава допълнителна нормативна промяна, ако промените в Закона за висшето образование се забавят. За да може да се направи още едно допълнение в ЗВО, обясни на народните представители от образователната комисия министър Красимир Вълчев.

По принцип, говорейки за цената на висшето образование, за десет години държавната субсидия е нараснала два пъти и половина. С 50 процента, или три пъти по-малко, е нараснала студентската такса. С ректорите на висшите училища много пъти сме имали разговори за таксите, отбеляза образователният министър.

Различията в образователните резултати между регионите се дължат в най-голяма степен — около 90%, на социално-културни фактори, а не на работата на педагогическите колективи, коминтира още Красимир Вълчев.

Министърът отговори на въпрос на депутата от „ПП–ДБ" Татяна Султанова-Сивева, която се позова на доклад на Института за пазарна икономика от ноември, показващ значителни регионални различия в образованието. Султанова-Сивева посочи, че в Сливенска област обхватът на децата в предучилищна възраст е едва 77%.

„Системата не създава различията. Системата се опитва да ги преодолее", посочи министърът. Той подчерта, че училищата с най-ниски резултати получават най-голяма финансова подкрепа. Вълчев изреди предприетите мерки: задължителна предучилищна подготовка, допълнително финансиране за училища с концентрация на уязвими групи, целодневна организация и квалификация на учители.

Той добави, че основен фактор е отношението на родителите към образованието на децата – дали ги подкрепят от малки, какъв език се говори в дома и осигуряват ли редовното посещение в училище. Министърът обърна внимание и на езиковата бариера при част от ромските деца. По думите му, проблемът с нередовното посещение остава ключов: „От 160 учебни дни детето присъства само 60. То няма как да натрупа образователни резултати", каза Вълчев.

Като положителна тенденция министърът посочи по-високия реален процент на обхват в предучилищна възраст – 92% за децата от три до седем години, въпреки че данните на Евростат сочат 87%. Той обясни разликата с това, че в европейската статистика се включват деца с българско гражданство, които реално не живеят в страната. Вълчев отбеляза също, че все повече деца от ромски семейства завършват средно образование и достигат по-високи класове.

В коментар депутатът Султанова-Сивева подчерта, че резултатите все още не са достатъчни. Тя посочи, че училищата с най-ниски резултати са най-подкрепени, но въпреки това има тази задълбочаваща се тенденция за лоши резултати. Султанова-Сивева отбеляза, че познава училища и учители от региона и разбира трудностите, но смята, че е необходимо преосмисляне на подхода.

„Резултатите ще дойдат с натрупване на усилия", каза министър Вълчев и добави, че за постигане на трайни положителни резултати е необходимо всички мерки и политики да продължат.

Министерският съвет прие миналата седмица постановления за втория и третия транш на обезщетенията при пенсиониране на учители - близо 90 млн. лв., каза министър Вълчев в отговор на въпрос на депутата от партия "Възраждане" Ивайло Папов относно проблеми с изплащането на обезщетенията, които се забавят, и на училищата се налага да ги изплащат от собствен бюджет, а общините да им отпускат заеми.

Вълчев подчерта, че няма година, в която обезщетенията да не са платени. Действително има забавяне. Тази година имаме по-голямо, призна министърът. Той добави, че въпросът е бил поставен и от синдикатите преди около 10 дни.

Вторият транш е бил приет със закъснение, посочи Вълчев. "Министерството на финансите уверява, че тези средства ще бъдат получени. Никога не са имали намерения да не ги преведат", каза той.

Министърът обясни, че обезщетенията се изплащат на траншове - четири пъти годишно. Най-големи са вторият и третият транш, които са за летните месеци и края на учебната година. В момента е платена една трета от четвъртия транш, а останалите две трети предстои да бъдат изплатени.

Вълчев обясни процедурата за изплащане на обезщетенията. Училищата първо изплащат обезщетенията, след това подават заявки към Министерството на образованието и науката (МОН), министерството ги обобщава, приема се постановление на Министерския съвет и след това средствата се превеждат.

Министърът посочи, че програмата за изплащане на обезщетения съществува от 2008 г. Тя е разширена през годините, като към нея са включени детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие. Увеличен е и размерът на обезщетенията - от 6 заплати в началото до 10,5 заплати в момента.

"Това е изключително неравномерен разход, защото едната година може никой да не се пенсионира, другата година могат шест души да се пенсионират и един делегиран училищен бюджет не може да го поеме", обясни Вълчев.

Министърът съобщи, че с проекта на бюджет за 2025 г. Министерството на финансите е съгласило средствата за обезщетения да не са планирани в централния бюджет, а да бъдат в бюджета на МОН. Това ще ускори процеса на изплащане, каза той.