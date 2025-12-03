Атанас Атанасов: Борисов бе приемлив, докато бе сглобката. Друго мнозинство сега няма как да има

Хората преодоляха страха, излязоха на площадите и поискаха "Оставка", каза Атанасов пред БНТ

СДВР много добре знаеха, че ще има шествие и откъде ще мине, шефът Любомир Николов излъга, каза още лидерът на ДСБ

С политически сили, които искат да разрушат ЕС и НАТО, няма как да си сътрудничим, категоричен бе той

Беше приемлив (лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов- бел. ред.) , когато беше сглобката, в крайна сметка известно време управлявахме заедно. Към този момент не виждам възможност за друго мнозинство, освен това, което съществува. Затова единственият начин според мен са изборите.

Това каза лидерът на ДСБ и депутат от ПП-ДБ Атанас Атанасов в предаването "Още от деня" по БНТ.

След големите протести из цялата страна в понеделник вечерта, вчера от ПП-ДБ заявиха, че искат оставката на кабинета "Желязков" и в петък ще внесат вот на недоверие. Докато текат дебатите по него искат да организират и нов протест.

"Това беше единственият на този етап политически протест, бе свикан и организиран от нашата коалиция. Преди повече от 10 дни поискахме да оттеглят бюджета, тогава ни казаха, че е единственият възможен, а сега той набързо остана в историята. Не сме очаквали такава масовост, такава енергия. Хората на площада ни казаха, че искат оставка. Имахме информация, че в някои обществени групи има недоволство срещу управлението, но не сме очаквали цялата страна да излезе да изрази тази позиция", каза Атанасов в ефира на БНТ.

"Трябва да признаем, че Борисов единствен реагира адекватно, когато казахме да оттеглим този брутален бюджет, но явно го спряха именно коалиционните му партньори. Оттеглянето на бюджета можеше да успокои хората. Хората преодоляха страха, защото "ги страхуваха толкова време". Излязоха на площадите дори в градове, в които не съм очаквал, че ще има такова множество", заяви лидерът на ДСБ.

Относно провокациите на протеста той заяви, че очаква утрешното изслушване на вътрешния министър Даниел Митов в парламента, за да бъде представена точната фактология.

"Полицията се отнасяше по различен начин с хората, вероятно вандалите бяха организирани от някого и им беше даден вход от полицията. Шефът на СДВР излъга най-безцеремонно вчера, че не е имал информация за шествие, а той получи карта откъде ще минем. Знаеха много добре какъв ще бъде плана и откъде ще премине шествието. Имаше начертана карта, не може такъв висш служител в МВР така безцеремонно да лъже", заяви депутатът.

"Ще разчитаме на гражданите, на младите хора. На протеста няколко пъти минах през целия протест, в двете посоки. Нашите деца бяха на протеста: млади, ентусиазирани, вдъхновени лица с гражданска позиция. Не знам какви маневри ще правят управляващите, но наистина единственият изход са изборите", категоричен бе Атанасов.

Той обясни, че от ПП-ДБ категорично няма да правят мнозинство с "проруските партии".

"С политически сили, които искат да разрушат ЕС и НАТО, няма как да си сътрудничим. На протеста младите хора казаха "Искаме Европа". Това са децата, които пораснаха в европейска България, няма как да работим заедно с онези, които искат да ни закарат в Кремъл", обясни депутатът.

Освен това не бил съгласен, че може да се говори за съвместна работа и обща позиция с президента Румен Радев.

"С Радев сме на различни позиции за еврозоната, за войната в Украйна. В нашата коалиция сме 3 политически сили-съюзници, ще се борим за достатъчно мнозинство за управление. Всяка партия трябва винаги да е готова за избори, защото те съществуват, за да се явяват на избори и да се борят за властта", заяви Атанасов.

Той коментира и изказването на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, че ПП-ДБ се опитва да разделя хората на база етнос.

"Никой не е обиждал. Този опит за нападки на база етническа основа, не е верен. Всички граждани са равни пред закона, това са евтини номера за разделяне на хората", категоричен бе той.

Относно вотът на недоверие, който групата му ще внесе в петък, Атанасов обясни, че няма да бъде за цялостна политика, а за определена област.

"Утре сутрин ще вземем решение на каква тема ще е вотът за недоверие. Има много аспекти, които са дефектни", категоричен бе той. Няма как обаче вотът да е за фискална политика, защото не са минали 6 месеца от онзи, внесен от "Възраждане" по темата.

"ГЕРБ е политическа сила, член на ЕНП, с ДПС нямаме сътрудничество. Борисов и ГЕРБ имат сериозен проблем от това, че Пеевски работи да ги изолира от останалите и да ги държи до себе си. В тази конфигурация, с тези политики и това арогантно поведение, което демонстрират, им затваря вратите", каза още Атанасов.