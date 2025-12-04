Любителският билет за риболов не поскъпва от 2026 г., просто ще е в евро

Двойно по-скъпата цена от 25 на 50 лв. е в сила от август тази година

230 000 любители на риболова у нас вече плащат двойно по-скъп годишен билет за хобито си от август месец тази година, когато се случи последната актуализация на таксите с постановление на Министерския съвет и обнародвано в Държавен вестник на 12 август. От 25 лева билетът стана на 50 лева. Ново поскъпване от Нова година няма да има, просто цените са превалутирани в евро.

Таксата за издаване на седмичен билет за любителски риболов нарасна от 4 лв. на 12 лв., за месечен билет - от 8 лв. на 16 лв., а за шест месеца нараства - 15 на 30 лв.

За поскъпване на цените като цяло припомни в сряда директорът на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) Николай Георгиев пред БТА.

Като аргумент за промените той изтъкна, че стойността на любителския билет например не е променяна от 2006 година

Като цяло новата тарифа на ИАРА предвижда увеличение на всички такси с между 50 и 100 процента. “Цените бяха обсъдени в Министерството на земеделието, получиха валидация от финансовото министерство и одобрението на Министерския съвет”, посочи Георгиев. По думите му най-сериозните постъпления в бюджета са именно от любителските риболовни билети. “В момента килограм шаран на пазара струва средно 10 лева, което значи, че ако един рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс”, коментира Георгиев. И подчерта, че в същото време от служителите на ИАРА се очаква да излизат редовно на терен и да разполагат с високопроходими автомобили, дронове, бодикамери, бързоходни лодки.

За издаване на безсрочно разрешително за стопански риболов, който се извършва от 2200 броя еднолични търговци и физически лица, таксата също ще бъде 50 лева или 25 евро. Преди изменението е струвала 20 лева.

Промяна има и при цените за придобиване на право за извършване на стопански улов на други водни организми от всякакви лица.

За стопански улов на рапани от 100 става на 200 лв.

За улов на миди 450 лв., а на скариди - 150 лв. Преди измененията за двете общо е струвало 300 лева. При езерния рак и жабите няма промяна, цената остава съответно 500 и 300 лева.

За издаване на специално разрешително за улов на квотиран вид риба във водите на Черно море в рамките на определена квота ще се събира такса в размер 150 лева. Преди е струвала едва 50 лева. Георгиев обръща внимание и че по новата тарифа ИАРА работи от близо две години.