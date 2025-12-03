ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

14 обвинени за погромите, сред тях осъждан за трафик на бежанци (Обзор)

1924
Столичната община изчисли 120 хил. лв. щети след протеста в сряда - изгорени кофи, счупени прозорци на трамваи, изкъртени колчета. Снимка: 24 часа

Мъжете на възраст от 18 до 36 г. замеряли полицаи с камъни, пиротехника и стъклени бутилки, обръщали контейнери за боклук

14 души са привлечени към наказателна отговорност за извършени хулигански действия по време на погрома след протеста в София през нощта на 1 декември. 10 от тях са задържани до 72 часа, а на останалите са наложени различни мерки за неотклонение.

Софийската районна прокуратура наблюдава 16 досъдебни производства за хулиганство, съобщиха оттам.

Обвиняемите са на възраст между 18 и 36 г. Шестима от тях са с предходни криминални регистрации, двама са осъждани за шофиране след употреба на наркотични вещества и за трафик на бежанци, а други две лица са с висящи досъдебни производства. Трима от тях нямат адресни регистрации в София.

В нощта на погрома те са замеряли полицаите с камъни, пиротехника и стъклени бутилки, обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни предмети, които са хвърляли по кордона и по автомобили на МВР. Деянията се отличават с изключителен цинизъм и дързост - осъществени са на публично място, в присъствието на много граждани при демонстрация на безнаказаност и на пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави, обясняват от прокуратурата.

Столичната община изчисли 120 хил. лв. щети след протеста в сряда - изгорени кофи, счупени прозорци на трамваи, изкъртени колчета.

