Диана Дамянова: Протестите не са изненадващи. Такива са за хора, които нямат тикток.

"Протестите не са изненадващи. Такива са за хора, които нямат тикток. Идеята да се вдигнат младите през социалните мрежи не е българска и не се случва за първи път". Това заяви политическата коментаторка Диана Дамянова пред БНТ.

"Там за тринадесет секунди успяха да внушат на младите, че бюджетът е ужасен. Той наистина е такъв, но не в частта, за която им се каза. Истината е, че бюджетът е ужасен, защото отново Борисов държеше на хранилка държавния сектор за сметка на частния", добави тя.

Според нея ще има центробежни сили, които ще разтърсят властта, защото по думите ѝ управляващите се се държали арогантно през последните 6 месеца. Тя аргументира твърдението си с изключително кратката промяната на закона за Лукойл с помощта, на която Румен Спецов стана специален управител на петролната рафинерия.

Дамянова намекна, че съществуват разногласия между лидерите на ГЕРБ и ДПС - Ново Начало - Бойко Борисов и Делян Пеевски, които се отнасят предимно до начините на управление на държавата. Въпреки това тя предупреди, че гражданската енергия на протестите не е концентрирана в едно политическо лице, но ще доведе до евентуалната оставка на лидера на ГЕРБ. Според нея той щял да си я подаде евентуално към Коледа или след празниците.

Дамянова настоя, че един от лидерите на протеста е президента Румен Радев, когото опреличи на "парашутист". Тя беше категорична, че той е човекът, който има най-голяма полза от падането на правителството.

"Българският президент е парашутист, който кацна във властта. Така стана по време на първия му мандат, същото се повтори и във втория. Сега ще се приземи в центъра на държавната власт", каза ПР специалистката.

Тя прогнозира, че държавният глава предстои да изхвърли от политиката по-малките политически формации, които предизвикаха настоящото гражданско напрежение, но няма да успее да отстрани Борисов и Пеевски. Въпреки това Дамянова смята, че напролет е вероятно България да има правителство, подчинено на Радев, което може да се опита да искара страната от еврозоната.

Коментаторката определи думите на Борисов, че ако кабинетът "Желязков" си отиде ще настъпи хаос в страната като отнасящи се до процесите на въвеждане на еврото, а не до по-сериозни сътресения в България.