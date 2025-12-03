ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Пазарджик стотици протестират пред общината

Диана Варникова

[email protected]

Протестът пред сградата на Община Пазарджик

С плакати " Децата ни не са мършляци!", "Държавата  е мащеха, а не майка!", "Ядосахте грешното поколение" и други стотици хора протестират вече втори час пред сградата на Община Пазарджик на бул."България" № 2.

Пространството от страната на хотел "Тракия" и булеварда откъм моста на река  Марица е пълно с граждани-млади, възрастни, ученици, които скандират с искания "Мафия" и "Оставка".

 Движението е отцепено от полицейски екипи, след като в местното Районно управление на МВР има писмо за насрочения мирен граждански протест.

Сред множеството се забелязват и представители на различни политически партии, включително леви и десни.

Пред протестиращите говориха бившият зам.-министър и в момента народен представител от ПП-ДБ Ивайло Шотев, общинският съветник д-р Елисавета Генчева и др.

