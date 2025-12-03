Борисов благодари на протеста, Пеевски видя в ПП-ДБ етническа омраза (Обзор)

Ивайло Мирчев пробва да "щурмува" кабинета на лидера на ДПС, засегнат от думите, че се "навеждал" пред него

“Златна работа” са свършили протестите за лидера на ГЕРБ Бойко Борисов - помогнали му да убеди партньорите ИТН и БСП да пренапишат бюджета.

Това обяви той в първия си коментар на живо пред репортери след многохилядните митинги в понеделник и последвалото стопиране на бюджетната процедура.

Да разделя протеста на две и да поздравя всички, които направиха първата част. Свършиха златна работа. Втората част е съвсем друга тема. Мисля, че всички си дадоха сметка какви хора впоследствие биха искали да управляват държавата. Протестът беше обявен срещу бюджета. От първия ден на този бюджет всички от ГЕРБ сме казали, че този бюджет е лош, компромисен, коалиционен и

никой от нас не искаше да го защитава

Този протест свърши изключително добра работа за нас, защото колегите, партньорите и синдикатите вчера публично върнаха процеса такъв, какъвто трябваше да бъде преди месец, обясни Борисов в сряда.

И много негови лични приятели са били на площада

На следващата сутрин провел “над сто” разговора с близки и познати, които протестирали, а когато ги питал защо, му отвръщали - “нали и ти си против бюджета”. След това свикал коалиционния съвет в разширен състав с премиера Желязков, финансовата министърка Теменужка Петкова, вицепремиера Атанас Зафиров, както и с представители на ДПС - четвъртата формация зад правителството. Тогава беше взето окончателно решение за оттегляне на бюджета.

Г-н Пеевски беше така добър да се съгласи на всички мои предложения и след това министър-председателят ги обяви, обясни Борисов.

Коалицията с ИТН и БСП работи безпроблемно, потвърди отново Борисов и ясно заяви, че няма да подават оставка, както ден по-рано ги призова президентът Радев в обръщение към нацията. Предната вечер във фейсбука на партията той постави ултиматум на партньорите - или зад ГЕРБ без популизъм и условия, или избори.

Не хората на площада, а политически лидери искат оставки, обяви Борисов. И отново настоя, че ако кабинетът си тръгне, ще настане хаос с еврото и лудо скачане на цените във всички сфери през първите 3-4 месеца от новата година.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски пък обясни, че на него оставка може да му искат само собствените му избиратели, а той очаква от тях обратното - все по-голямо доверие.

Да не се сее етническа омраза, обаче предупреди Пеевски. След това

структурите на ДПС-НН дадоха знак, че са в протестна готовност да “защитят правовия ред”

Лидерът им видял такова разделение на протестите срещу бюджета и правителството.

Всеки има право да подкрепя своите партии. Както те имат избиратели, и ние имаме. Омраза ги съветвам да не сеят, и то етническа - показваха по екраните мои братя турци, помаци, роми. Това няма да им го позволя като техен лидер. Ако сеят омраза, ще пожънат омраза. Предупреждавам ги да не делят хората, заяви Пеевски.

Като пример Пеевски посочи спречкването между негови и депутати от ПП-ДБ вечерта на протеста миналата седмица. Тогава Ивайло Мирчев и Николай Денков зовяха ДПС да излязат при хората, но те останаха в НС и след полунощ, докато и последните протестиращи си тръгнат. А Йордан Цонев и Байрам Байрам се опитаха да прогонят нещатен сътрудник на ПП, който стриймваше от кулоарите. “Бегай бе, мършляк”, каза му Байрам.

В изказването си Пеевски предупреди, че ще защитава своите. И се обърна към ПП-ДБ: Хората, които до вчера ми стояха в кабинета, пиеха си кафетата и ми подгъзурваха, молиха ми се да ги представлявам, седяха ми в скутчето и ми се молеха. Къде е Христо Иванов? Ивайло Мирчев, който ми се навеждаше да подписвам?

Разярен от думите му, Мирчев хукна към кабинета на Пеевски, придружаван от Божидар Божанов, Асен Василев, депутати и пиари, които излъчваха на живо във фейсбук. На вратата бе кметът на Белица и зам.-шеф на ДПС Радослав Ревански. Минута по-късно се появи и лидерът с Цонев и гардове от НСО.

Ивайло Мирчев опита да дръпне Делян Пеевски за ръката, но НСО и Йордан Цонев го спряха и не го пуснаха да влезе. СНИМКА: СТОПКАДЪР ФЕЙСБУК

Мирчев и Пеевски се спречкаха на вратата,

размениха реплики:

Защо лъжеш, че съм се навеждал? Хората казаха да изчезваш от политическия живот на страната! Няма да лъжеш, че съм се навеждал! Пред такива боклуци като теб не се навеждам!, крещеше Мирчев.

Не на омразата!, отговори му Пеевски и се прибра в кабинета си.

Следобед местните структури на “Ново начало” започнаха да излизат с декларации с еднакъв текст: Не подкрепяме опитите за провокации, насаждане на омраза и разрушаване на диалога в българското общество и политическия живот от страна на провалени псевдополитици, които наблюдавахме през последните години. Изразяваме своята благодарност към г-н Пеевски за това, че НЕ допуска българските граждани да бъдат разделяни и противопоставяни - българи, турци, помаци, милет, роми. (...) Категорично заявяваме своята готовност да защитаваме правовия ред в държавата с всички демократични средства.

Миналата седмица, след първия голям протест Пеевски заплаши да “блокира парламента всеки ден”, като тогава обвини ПП-ДБ, че искат да изкарат депутатите му пред нов Народен съд.

Опозицията вече пише мотивите за шестия вот на недоверие срещу кабинета “Желязков”, и “Възраждане” ще подпише. Ще го внесат в петък.