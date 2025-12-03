Да има достойно честване на 14 века България, зоват 25 именити учени (Обзор)

БАН ще подкрепи проекта с експертиза

За отбелязването по най-тържествен начин 1400-годишнината от основаването на българската държава през 2032 г. отправиха апел към властта 25 водещи историци, археолози и учени у нас.

Така те се присъединяват към обявената през 2024 г. съвместна инициатива на трите обществени медии у нас - БНТ, БНР и БТА, “14 века България в Европа” с подркепата на Българската академия на науките.

С това родолюбиво начинание ще припомним забележителното начало на нашата древна държавна традиция и история. Но същевременно ще укрепим в нашата общност чувството за държавност и ще засилим връзките помежду си във време на вътрешното разделение и противопоставяне, което имаме участта да споделяме в момента, заяви проф. Пламен Павлов, един от многото историци, подписали се под апела, на пресконференция в Българската телеграфна агенция.

В подкрепа на инициативата се включи и ректорът на Софийския университет “Св. Климент Охридски” проф. Георги Вълчев, който отбеляза дефицита на памет в съвременното общество. Според него с инициативата се цели популяризирането на миналото ни. Не става дума за минало, което да ражда отново призраците на крайния национализъм, а минало, което да ни свързва с нашата традиция и с обживените ни територии. Това е най-главният проблем пред всяка една съвременна държава - как да продължаваш да развиваш териториите си, как да задържаш младите хора, така че страните да имат бъдеще, обясни ректорът на СУ.

Инициативата започна след среща по покана на Обществения съвет на Българската национална телевизия, припомни генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Като обществени медии съзнаваме, че отговорността ни е много отвъд това да предаваме събитията от деня и да правим анализ на актуалната обстановка, заяви генералният директор на БНР Милен Митев.

Българската академия на науките ще подкрепи със своята научна експертиза тази инициатива в лицето на учените от различните институти на академията, каза председателката ѝ чл.- кор. Евелина Славчева, която присъстваше заедно с бившия шеф на БАН акад. Юлиан Ревалски.

Подписите на 25 авторитетни историци, археолози и учени стоят в апела, а сред тях са и Бони Петрунова, директор на Националния исторически музей, проф. д-р Даниел Вачков от Института за исторически изследвания към БАН, проф. д-р Георги Николов от СУ, археологът Николай Овчаров, проф. Петър Стоянович, доц. д-р Тодор Чобанов от Института за балканистика с център по тракология към БАН.

