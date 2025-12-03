18 години затвор и без книжка до живот за пияния Димитър Любенов, убил французин със “самолетна” скорост в София (Обзор)

Той: Сънувам тези хора

18 години затвор при строг режим и без книжка за цял живот - това е присъдата на Димитър Любенов, който пиян с поршето си уби френски турист на околовръстното шосе в София. Тежкото наказание даде Софийският градски съд, като присъдата не е окончателна.

Трагедията, при която загина Лорен Пети, а съпругата му Брижит дълго време се лекува в болница, стана през септември 2022 г.

В пледоарията си прокуратурата поиска от 15 до 20 г. затвор за Любенов. Силно впечатление направи отнемането на книжката до живот, каквото наказание се дава рядко, но тежестта на присъдата е сравнима с тази на Георги Семерджиев, който получи 20 години затвор за убийството на две момичета на бул. “Черни връх”. За сравнение Кристиан Николов, който дрогиран отне живота на журналиста Милен Цветков, беше наказан с 9 г. затвор поради младата си възраст.

От държавното обвинение настояха Любенов да бъде признат за виновен за евентуален умисъл при причиняване на катастрофата, защото е карал след употреба на алкохол и кокаин, движил се със “самолетна” скорост от 195 км/ч, което прави случая особено тежък. От прокуратурата отбелязаха още, че той се е държал арогантно, не е бил загрижен за пострадалите, а разкаянието му не било искрено.

“Понякога ги сънувам тези хора. С ръка на сърцето ви казвам, че искрено съжалявам. Катастрофата стана, защото за 4-5 секунди се разсеях в телефона си. Моля за справедливо наказание”, каза Любенов в правото си на последна дума.

Адвокатът му поиска да бъде оправдан за умишлено причиняване на трагедията.

“Той не се е качил да шофира с намерението да гази хора”, изтъкна адвокат Мирослав Христов. По думите му Любенов е бил самонадеян заради дългия си стаж зад волана.

Катастрофата ще се запомни и поради още един факт - съдействието, което той получил от двама вече бивши полицаи - Любка Гечева и Георги Малински, които по онова време са автопатрул в 6-о районно управление в София. Само преди дни те бяха оправдани по обвинение, че са взели 200 лв. подкуп от него, за да го ескортират.

Според уговорката им Любенов потеглил с колата си, а те тръгнали с полицейската след него. Когато той се ударил в автомобила, в който французите пътували за летището, полицейската кола се оттеглила по локалното и след минути отишла на мястото на катастрофата. Съдът не намери достатъчно доказателства за вината на двамата бивши полицаи, а прокуратурата протестира.

