Инспектори тръгват из нощен Пловдив, кв. "Капана" - на прицел (Снимки)

Масово в края на работния ден от магазини и заведения стоварват кашони около съдовете за смет

Мнозина пазят места за паркиране с гуми, туби, бетони

Служители на общинския инспекторат в Пловдив тръгват на нощни проверки, за да дебнат за замърсители. На този етап не се съобщава в кои часове ще действат, за да не се предупреждават нарушителите.

"Започваме да работим по-активно в тъмната част на денонощието и в събота и неделя, тъй като досега контролът в тези часове и в почивните дни е бил занижен", обяви шефът на инспектората Пламен Спасов. От месец той е начело на общинската структура, която следи за спазването на наредбите.

Масова практика е в края на работния ден от търговски обекти - магазини и заведения, да изхвърлят отпадъци, предимно кашони, около съдовете за смет. Те стоят по тротоарите и създават неприятна гледка.

"Дори в квартал "Капана" масово се стоварват отпадъци в след полунощ, когато заведенията затварят. На улица "Йоаким Груев" има няколко контейнера. На сутринта около тях е заринато с боклуци. Затова и очакваме много сериозен резултат от нощните проверки не само в "Капана", но и в целия град", приветства шефката на "Чистота" Десислава Георгиева. По думите й прословутите нерегламентирани сметища в "Столипиново" също никнат в тъмните часове, когато камиони от целия град изсипват всевъзможни отпадъци там.

"През ноември сме извършили 1042 проверки, написали сме 63 акта, съставени са 71 констативни протокола. Това е важно, макар за мен да е по-съществено да има превенция", допълва Пламен Спасов. Пламен Спасов от месец е начело на общинския инспекторат в Пловдив и се зарича да въведе ред в града.

Усилията на неговите 50 служители били насочени към инспектиране на строителните обекти. Камиони излизат оттам и разнасят кал по пътните платна. Тя засъхва и се превръща в прак, който пък замърсява атносферния въздух. За такива нарушения са били наложени 7 акта миналия месец.

Спасов съобщи, че дори район "Тракия" не е пощаден от нарушители. В този квартал наскоро бяха поставени пластмасови контейнери, но и там отпадъците се въргалят извън съдовете за смет. "Наложихме три санкции по 300 лева. Крайно неприятно е да се види празен контейнер, а около него да се въргалят отпадъци. Глобите не са малки, надяваме се нарушителите да разберат, че трябва да се спазват правилата", допълни шефът на общинския инспекторат.

Фокусът на неговите служители е насочен към известния квартал "Капана". Зоната в суперцентъра на Пловдив е осеяна със заведения и магазини. Едно от основните изисквания на кмета Костадин Димитров е там да се извършва непрекъснат контрол, тъй като локацията е много посещавана от туристи. "Над 80 проверки сме направили в "Капана" за месец. Какви са най-честите нарушения? Заведенията разполагат маси навън, заемайки по-голяма площ от разрешената. Поставят прегради, без това да е съгласувано. Не може това място в центъра на Пловдив да изглежда като в африканска република. Няма как да допуснем да бъдат поставяни пластмасови розови цветя. Една от фирмите е монтирала ретроавтомобил като витрина за сладолед, а няма разрешение", категоричен е Пламен Спасов. Той твърди, че до голяма степен ситуацията в този артквартал вече е под контрол и вече е осигурено пространство да могат да влизат линейки и пожарни при нужда.

Другият голям проблем е разкопаването на пътни артерии и тротоари от строителни фирми и ВиК. Те остават дълго време неоправени, а когато ги ремонтират, много често е некачествено.

"Всичко това дразни жителите на Пловдив. Глобите не са никак малки. За физически лица са от 1000 до 4000 лева, а за юридически - от 3 до 6 хиляди. Ще имам разговор с ръководството на ВиК да коригира работата си в тази посока", уверява шефът на инспектората.

Той се оплака и от хаоса с паркирането. "Масово хора си пазят местата за колите с гуми, туби, бетони и каквото намерят. Отнема ни голям ресурс да реагираме. Дори тези, които имат сключени договори да ползват паркоместа в работно време, след като си тръгнат с автомобилите местата продължават да стоят заградени. Даже и в събота и неделя ги пазят, а в същото време са празни. Това не е редно", категоричен е Спасов.

По думите му много сигнали валят за кучета и котки. "Оставя се храна на улицата и това допълнително замърсява", посочи той. И обясни, че ако не заловят на място нарушителя, няма как да го установят. Затова апелира тези, които подават сигнали, да има с тях обратна връзка, за да могат да свидетелстват, ако се наложи.

Инспекторатът разполага на този етап с два служебни автомобила, които са крайно недостатъчни, за да обхванат целия град. Надява се след половин година колите да станат поне 6-7. Откакто поел общинския инспекторат текучеството на кадри намаляло. За две години оттам преминали 32-ма души, а целият щат с администрацията е общо 50.