Задържаният с 30 хил. лв. след протеста: Имам бизнес с апартаменти под наем, парите бяха оборот и за заплати

„Това са заплатите на моите служители, оборот от апартаментите, които аз съм представил пред органите на МВР". Това каза пред bTV Симеон Петров, който беше арестуван с 30 хил. лева в себе си вечерта след протеста на 1 декември.

Той разказва, че пътувал към центъра, но попаднал на протеста и решил да продължи пеша.

„Не съм заобиколил по простата причина, че нямаше ток. Знаех, че има много пари в мен, не исках да се бутам по тъмните улици, чувах и бомбички", казва той.

Мъжът обяснява, че има бизнес, свързан с апартаменти под наем. Парите били за ремонти и заплати.

Нямал намерение да участва в протеста, но снимал по пътя си:

„Стигнах до триъгълника на властта. Там полицай ме задържа. Качиха ме в полицейската кола и ме докараха в 1 РПУ. Към 13 човека бяхме в една килия. Не съм забелязал ескалация на напрежение. Имаше хора, които бягаха, но не знам за какво".

След 24 часа в ареста е освободен. След протеста от полицията обясниха, че парите са били разделени в различни купюри с бележки със столични улици.

„Това са имена на улици, на които се намират апартаменти, които аз управлявам", обяснява Симеон.

Мъжът очаква сега да му бъдат върнати 30-те хиляди лева.