Да има достойно честване на 14 века България, зова...

Близо 500 излязоха на мирен протест в Монтана

Камелия Александрова

Мирен протест в Монтана Снимка: Камелия Александрова

Близо 500 граждани излязоха на първи протест в Монтана на празнично украсения централен площад „Жеравица". Пред сградата на областната администрация тази вечер с викове „Оставка" и барабанен тътен те настояха за по-справедливо бъдеще, по-добър живот и общество, в което човешкото достойнство стои над всичко останало.

Протестът беше организиран от много млади хора в социалните мрежи, без участието на партийни лидери. Организаторите разпънаха голямо национално знаме.

Имаше скандирания „Мутри вън". Недоволните издигнаха плакати „Искам да остана в България – дайте ми причина" и „Бъдеще за децата ни".

Полицията охраняваше протеста, който премина без инциденти в разрешеното време от 18 до 19 и 30 часа.

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома