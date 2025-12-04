Супердрон ще помага за по-бързото гасене на пожари в Бургаско

Общината се сдоби с две летателни машини, едната дарява на огнеборците

Общината в Бургас дари специален дрон на пожарната, за да помага при гасенето на пожари. Летящото устройство влиза на въоръжение в службата 3 месеца след големите летни пожари, които нанесоха доста щети в региона.

"След големия пожар край Изворище и трудното овладяване на стихията решихме, че е необходимо да се закупят специализирани дронове, които да се използват за локализиране на огнища, въздушен мониторинг в реално време и подпомагане на оперативните екипи при вземане на решения в кризисни ситуации. Още тогава обещахме да дарим единия на бургаската пожарна", заяви кметът Димитър Николов.

Общината в Бургас осигурила два. Лично кметът предостави единия на директора на бургаската РДПБЗН комисар Николай Николаев, след като бе тестван на територията на авиомузея в Сарафово.

Според специалисти умната техника ще помогне за по-бърза и ефективна реакция при пожари. Тя е осигурена в рамките на проект "Повишаване на устойчивостта на критичната инфраструктура в Средиземноморието чрез изпълнение на инженерни природосъобразни решения", който се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС по програма "Хоризонт Европа 2021-2027". На първия тест на умната техника присъстваха зам.-кметът по стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата Весна Балтина и координаторът на проекта Георги Сакалиев, главен експерт "Стратегическо развитие" в община Бургас. Дронът направи първото си разузнавателна мисия над авиомузея в Сарафово.

"Това е изключително важна техника за работата ни, защото ще

идентифицираме местата, където възникват пожари,

и по този начин пожарните автомобили ще стигат безпрепятствено и навреме до мястото на инцидента", коментира комисар Николаев.

Специализираният дрон, който община Бургас дарява на регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", значително ще подобри възможностите за наблюдение, превенция и бърза реакция при пожари. Той има 40 минути полетно време и след приключване на мисията се връща автоматично към своята зарядна станция, която може да бъде разположена директно на терен. Оборудван е с термокамера за откриване на температурни аномалии и алармиране при риск, камера за нощно виждане, както и специализирани сензори за рискови зони. Поддържа 2D и 3D заснемане, може да изпълнява полети по предварително зададени мисии и точки, а софтуерът му генерира и обединява 2D/3D модели в един файл, позволявайки измерване на височини, обеми и кубатури. Всички данни се съхраняват в облак и са достъпни за анализ в реално време, обясниха специалисти.

Дронът ще подпомага ранното откриване на пожари, оценката на риска от разпространение и прецизното насочване на екипите към точните координати, както и работата на мобилната пожарогасителна инсталация в труднодостъпни райони. Вторият дрон, който остава за нуждите на общината, ще се използва за цялостен мониторинг и превенция на рискови зони на територията на Бургас.

За да боравят ефективно с дроновете, се предвижда специализирано обучение на служители на пожарната и общината, както и на доброволци. Ще го водят експерти от Университетския център за информационно и компютърно обслужване към Русенския университет "Ангел Кънчев". Бургаските служители трябва да получатсертификат за професионални умения за управление на летателните средства и обработка на получените данни.

В рамките на проекта ще бъде осигурена и мобилна пожарогасителна инсталация за бърза реакция в труднодостъпни райони, която ще допълни и засили работата на местните служби по защита от бедствия и аварии. В комбинация с данните, предоставяни от дроновете, тази технология ще позволи по-ефективно и гъвкаво управление на пожарните интервенции.

Финалното надграждане на капацитета на община Бургас за противодействие на пожари е свързано с изграждането на интелигентна система за ранно откриване на пожари, включваща мрежа от противопожарни кули, оборудвани с автономна видео- и димова детекция.

Системата ще осигурява 24-часово наблюдение

на пожароопасни територии и ще обхваща цялата територия на община Бургас, предоставяйки навременна информация за рискове и възникнали инциденти, обясниха от кметството. Проектът предвижда и изпълнение на природосъобразни решения, като залесяване и възстановяване на дървесни видове в засегнати от пожари територии на община Бургас.