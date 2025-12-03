ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Осъден за смъртта на моторист в Асеновград: В деня на катастрофата получих до живот без замяна!

Ваня Драганова

3372
Бившият военен Васил Василев призна изцяло вината си за тежкия пътен инцидент. Снимка: Ваня Драганова

Бившият военен Васил Василев направил помен за загиналия Мохамед Халил в джамия

В деня на катастрофата получих доживотна присъда, която нито се заменя, нито се изтрива. Това каза пред Пловдивския окръжен съд 73-годишният бивш военен  о. р. подполк. Васил Василев, обвинен за смъртта на моториста Мохамед Халил на 13 юли т. г. в Асеновград. На тази дата Василев и съпругата му отивали да изпратят колет на възрастен човек от Каспичан. Пътували по бул. "България" с фолксвагена си и Василев спрял, за да направи ляв завой. Огледал се, не видял никакви опасности на пътя и предприел маневрата. В този момент с 91 км/час го връхлетял мотоциклет, управляван от Халил. Мотористът починал минути след удара. 

"Не видях да има някой на пътя  и потеглих. Само след секунда чух силен удар в колата.  Слязох, свалих каската на моториста, отворих устата и му извадих езика. Той пое леко дъх, но после угасна", описа инцидента Василев. Той призна вината си и изказа най-искрени съболезнования на близките. "В разрез с православието ходихме в джамия и на 52-ия ден направихме нещо като помен за загиналия. От 13 юли живеем в безсъние и мъка. Бих бил по-щастлив да съм на негово място", каза още подсъдимият. 

Прокурорът по делото Георги Пенев поиска условна присъда, като изтъкна, че Василев е човек с изключително ниска степен на обществена опасност. За минимална условна присъда от 1 година настоя адвокатката на бившия военен Росица Драгинова. "Каквато и присъда да определите, той вече е наказан от Господ", заяви тя. 

Съдът постанови 1 година условно с изпитателен срок от 3 години и 1 година без книжка.  Присъдата може да бъде обжалвана пред апелативните магистрати в Пловдив.                                                                                                                                                                                              

Бившият военен Васил Василев призна изцяло вината си за тежкия пътен инцидент.

