Вижте какви оръжия откриха полицаите в младежи, които “протестират” (Видео, снимки)

Маски, боксове и пиратки са част от предметите иззети от полицаите днес по време на протеста на пл. "Независимост". За това съобщи главен инспектор Иван Георгиев, началник сектор „Масови мероприятия" в СДВР по време на брифинг. Гл. инспектор Иван Георгиев Снимка: Георги Кюрпанов

От СДВР уточняват, че уведомление за протеста не е било подадено. При проверка на младежите са намерени множество вещи и предмети за прикриване на лице и такива, които биха могли да бъдат използвани като оръжие.

Това включва маски, боксове, пиратки, газово огнестрелно оръжие. От полицията уточняват, че обект на проверка са били лица облечени по специфичен начин, непълнолетни на възраст до около 18 г. Иззетите от полицията предмети от младежи Снимка: Николай Литов Иззетите от полицията предмети от младежи Снимка: Николай Литов

Ще бъдат образувани преписки и ще бъдат извикани родителите им, където е необходимо ще бъдат съставени актове, уточни още главният инспектор.

Из социалните мрежи редица фиктивни групи във Фейсбук пускаха призиви за нови протести тази вечер в София и големите градове в страната, а хора докладваха, че след публикуване на "организацията" тези групи се трият.