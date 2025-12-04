ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обраха новата църква в Стряма

Новата църква в пловдивското село Стряма е била разбита и ограбена. Открадната е кутията с дарения, разбита е и вратата на касата от свещи.

Крадците са влезли от прозореца до олтара, според полицията са били поне двама, разказа отец Красимир пред Нова телевизия. Именно той открива кражбата, когато отива в църквата в неделя сутринта, за да отслужи литургия.

Кутията с дарения не е била отваряна от януари, тя е запечатана от Пловдивската митрополия, отваря се веднъж годишно и обикновено в нея има между 700 и 1000 лева. Сега кутията е разбита и около нея е имало разпилени дребни монети.

Храмът стана обект на взлом и кражба в период, когато видеонаблюдението е било изключено, а камерите свалени заради пребоядисване. Нищо друго в него не е пипано. Самата църква има и СОТ, който отецът е изключил сутринта.

