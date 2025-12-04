ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Димитър Ганев: Румен Радев загрява на тъчлинията з...

Мариан Маринов: Спирачките на АТВ-то, с което катастрофира Бургазлиев, са работели

Мариан Маринов Кадър: БНТ

Разследването е към финала. Това каза  говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов  по БНТ за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, в която 18-годишният Никола Бургазлиев помете петима души, а 35-годишната Христина почина.

Маринов коментира и твърденията, че спирачките не са работели.

"Това превозно средство е изследвано на пункт. Аз лично съм присъствал на това.  Спирачките работят. Дори на колелото, откъснато от носача, се оказа, че спирачната система не беше прекъсната. Реагираше по същия начин, както и останалите спирачки", допълни следователят. 

Инцидентът стана на nа 14 август в „Слънчев бряг", когато 18-годишният Никола Бургазлиев удари с АТВ петима пешеходци, сред тях три деца. В болницата в Бургас с тежки травми бяха приети 35-годишната Христина, майката на Марти, и момченцетo.

Младата жена издъхна след близо три седмици в мозъчна смърт, а Марти беше транспортиран с въздушна линейка към болница „Пирогов" в София. Там усилията на лекарите продължиха и детето беше изведено от кома. Днес Марти вече е у дома.                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                     

