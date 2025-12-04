Крум Зарков: Управляващите да кажат кога кабинетът ще подаде оставка, инак ще има още протести

Протестът беше впечатляващ както по мащаб, така и по интензитет. Правителството и мнозинството обясняват, че този процес е насочен към определени оперативни решения и може да бъде преодолян с технически мерки. Лесно е да бъде изтеглен бюджетът, но трябва да бъде внесен нов. Под атака е самата легитимност на това управление. Хората смятат, че това мнозинство е ударено с клеймото на корупцията.

Това коментира по bTV бившият правосъден министър Крум Зарков. Следващата власт трябва да бъде антикорупционна по своята същност, категоричен е Зарков.

"Борисов се озова в нетипична ситуация - да изглежда присъдружник. От една страна, казва, че ще поеме нещата, взима лидерска позиция. От друга страна, мобилизира собствената си партия", каза още Зарков.

Никой не си прави илюзия за това каква е реалната конфигурация на властта.

Според него "трябва да се съсредоточат в приемането на еврото, да начертаят бюджет в следващите седмици, който да взема предвид обективните промени в икономическата обстановка и да кажат отсега кога това правителство ще подаде оставка". Инак ще има още протести, парламентът ще бъде блокиран и това правителство ще запълва столовете на министрите, каза още Крум Зарков.

Имало разлика в различните хора на протеста. Политическият факт обаче бил самият протест. Насилието трябва да бъде осъдено и да бъде разкрито какво се крие зад него. Този, който е хвърлил камъкът към витрината на ГЕРБ, е престъпникът, но не трябва да се правят опити да бъде дискредитирано цяло политическо движение, каза още Крум Зарков.