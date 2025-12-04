ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Даниел Митов обяснява пред депутатите действията на полицията по време на протеста

Депутатите изслушат Даниел Митов за действията на полицията по време на протеста на 1 декември.

По предложение на съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев той ще отговаря на въпроси за предварителното планиране и организация на охраната на протеста и шествията; допускането и неутрализирането (или липсата на такава реакция) на организирани групи провокатори и футболни агитки; употребата на сила и специални помощни средства срещу граждани; причинените щети върху граждани, частна и публична собственост; своевременното и пълно информиране на обществото за предприетите действия от страна на МВР и реалните мащаби на безредиците.

