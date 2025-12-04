Евелина Славкова: Ако енергията на протестите продължи и след януари, властта трудно ще се задържи

Ако има утихване на протестите, каквото почти сигурно няма да се случи, тази власт със сигурност ще се опита да се задържи. Но ако тази енергия прескочи празниците и протестите продължат с този мащаб в цялата страна, със сигурност това ще бъде много ясен знак към властта и тя трудно ще може да се задържи.

Това коментира социологът Евелина Славкова от "Тренд" пред Нова телевизия.

Тези протести вече вързаха ръцете на управляващите. За тях всяко едно действие, назначение, ще бъде много трудно да се случи. Социологическите данни сочат, че 64%, или 2/3 от българите казват, че усещат повишаване на цените. Това е допълнително трупане на напрежение, особено в зимните месеци, обясни Славкова.

Димитър Аврамов, политолог

Талантът на това управляващо мнозинство и неговите лидери да правят безумни неща докара мащабен протест, който ще стане още по-мащабен. Подходът на това мнозинство към бюджета е какъвто на Мадуро във Венецуела - дайте да дадем повече пари на полицаи, на служби за сигурност, на държавна администрация, да обърнем икономическата пирамида. И следващото неща е или по-висока инфлация, или друг тип икономическа нестабилност, която би довела България само след 2 г. до гръцки сценарий, коментира политологът Димитър Аврамов.

Очевидно търпението у нас е високо и кредитът на доверие към това политическо мнозинство вече е изчерпан. Ако хората в малки градове са излезли да ти кажат, че това не става, няма какво да плашиш с етническо напрежение. Ако човек на 22 г. по някакъв начин е разбрал, че икономическата ситуация е лоша, по-добре да се вслушаш, допълни той.

Проблемът не е, че Борисов благодари на протеста, а че финансовият министър, бюджетната комисия, не свършиха "златна работа" (по думите на Борисов) преди това. Кой ще понесе политическата отговорност, попита Аврамов. Според него не си личи лидерите на коалицията да са разбрали какво се случва.

Политиците разбраха, че този протест вече не е за бюджета. Има хора, които са отишли заради това, искат промяна. Но ако продължи този мащаб на протеста при оттеглен бюджет, виждаме спонтанните протести в много градове вчера - това не спира енергията на хората и не виждам как ще бъде спряна тя. В същото време партиите си калкулират, че отиването на избори ще е рисково за всички тях. Дори ПП-ДБ не обвързаха в началото излизането на площада с искане за оставка, коментира още Евелина Славкова.

Президентът Радев не е част от ново поколение, което има друг интелектуален подход към политиката. Формално президентът стои като алтернатива и най-вероятно ще намери политически израз на избори, допълни Димитър Аврамов.

Президентът ясно артикулира, че ще играе, ако има предсрочни избори и това ще вдигне политическата активност. Със сигурност появата на нови политически играчи ще провокира нова ситуация, няма да излязат само твърдите електорати, допълни Славкова.