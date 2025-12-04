ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха шофьор на кокаин и друг с 1.40 промила ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21842492 www.24chasa.bg

Алгафари: Ако офицерът на НСО беше зашил два шамара на Мирчев, нямаше да се изправи с дни

3480
Нидал Алгафари. Снимка:фейсбук

Лидерите на ПП-ДБ започнаха да помпат протеста да иска оставка. Правят всичко възможно да нагнетят напрежението още повече.Toва каза  по бТВ политическият анализатор Нидал Алгафари.  Той не е бил на протеста, защото не "обича да ходи на такива масови мероприятия".

Алгафари коментира и ситуацията с Ивайло Мирчев, Делян Пеевски и офицера от НСО.

Ако офицерът от НСО нямаше волско търпение и му беше зашил два шамара, нямаше да може да се изправи два дни, добави още политическият анализатор.

На въпрос как ще коментира изказването на Делян Пеевски - "не на омразата" - Алгафари заяви:

"А чухте ли, когато отиде той към тази прослува сценка, какво каза Асен Василев от другата страна.

Г-н Пеевски много добре знае, че голяма част от хората на жълтите павета го мразят. Само че когато тръгнеш с този език, по този начин, няма как да провокираш друго. Нормално е да говори за омраза.

Ако се върнем назад в годините, ще видим всякакви обиди от устата на Ивайло Мирчев, на Асен Василев, на всички. Ами прасето, което сложиха на площада?!

Даже прекалено много търпение прояви г-н Пеевски! Затова той говори за "език на омразата" и отвръща с "не на омразата".

Едно време беше същото с Доган, с когото не искаха също много да говорят", посочи още той. 

Асен Василев поведе една част от шествието - към централата на ГЕРБ в НДК и към офиса на партията на "Оборище". И да - случиха се провокациите. Някой е платил - да, каза още анализаторът.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Нидал Алгафари. Снимка:фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание