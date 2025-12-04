Парите на Симеон Петров не били да купува побойници, а да ги внесе на банкомат

Част от сумата била за сметки, които плащал кеш

Трябваше да стигна до "Патриарх Евтимий", до банката там - внасям парите на банкомат кеш. Стигнах до "Оборище" и оставих колата. Стигнах до "Левски", видях, че няма ток. Имах пари в мен, не исках да продължа в тъмното и се включих сред хората - тогава разбрах, че има протест. Стигнахме до триъгълника на властта и с моя работник видяхме, че има протестиращи. Видяхме, че има още хора от протеста, говорехме в тик ток с приятели, показвах им какво се случва. После видяхме полицаи и бях задържан. Има записан лайф, не сме правили нищо.

Това разказа пред Нова телевизия Симеон Петров, който бе задържан в нощта на погрома след протеста на 1 декември с 30 хиляди лева в него.

Това беше единичен случай и последен да пренасям така пари, каза Петров. Той преотдава жилища под наем през платформата Airbnb.

"Занимавам се с поддръжка, чистене, всичко. Затова и на парите пише имена на улици. Има и пари за ремонт, които са на служебно лице. Мога да представя договори за абсолютно всичко", разказа Петров.

На уточнението на водещия, че при наемане на жилища чрез платформата обаче се плаща онлайн преди това, а той е носил кеш, Петров обясни: "Това е сума за собствениците, сума за битови сметки - "Топлофикация" и т.н., знаем каква е сумата при изравнителни сметки. Това са пари, които са от оборот и които трябва да платя. Битовите сметки, които са много, не ги плащам онлайн, а на Изи Пей на ръка, така предпочитам аз. Надписани са така, да не ги объркам."

Има пари от нощувка, която е дадена, и пари, които са за битовите сметки. Има и такива, които не искат да плащат по банка, други плащат по банка, каза Петров.

Не съм проявявал агресия. Униформеният каза: „Стой, легни на земята". Бутна ме, сложи коляно върху мен, натисна ме. Беше доста грубо отношението. Казах, че не съм от протестиращите. Каза ми: „Няма такива работи, млъкни." Предупредих при ареста, че имам голяма сума в мен. Никой не ми обърна внимание. Не обясниха защо ме задържат", разказа още Петров. Той имал всички необходими документи в себе си.

От МВР разкриха, че в мъжа са намерени пари в различни купюри с бележки с имена на столични улици. "Предполагаме, че те е трябвало да бъдат предадени на определени лица, които да ги разпределят към други участници в провокациите", директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов пред журналисти във вторник.

"Това са имена на столични улици, там държа апартаменти, които давам под наем. Трябваше да внеса парите на банкомат в банка. Голяма част от сумата е за ремонт, другата е от осигуровки, оборот от апартаментите. Не са пари, с които да плащам на протестиращи", категоричен е Симеон Петров.

По думите му в Първо районно управление били общо 13 души.

"Там ми направиха втори обиск. Снимаха ми парите, заедно с личната карта. Казах им, че това са имена на улици в София, където има апартаменти, мога да предоставя договори за всичко. Нито един нормален човек, който плаща на протестиращи няма да отиде с 30 хиляди лева вечерта", уточни той.

И поясни, че не познава Божидар Бобоков - син на бизнесмена Атанас Бобоков, който също бе задържан. Дори ако сме били заедно, никаква връзка нямам с него, дори да сме били заедно, това момче Божидар не е казало, че е син на Бобоков, каза Петров.

Той ще отиде на следващия протест.