Подменят 2500 улични лампи, за да свети Велико Търново икономично

Цяло Велико Търново ще бъде с икономично и съвременно LED улично осветление – на практика всички лампи в града ще бъдат обновени в рамките на няколко месеца. Само през последните три месеца са сменени близо 800 осветителни тела, а по големия проект на Общината се предвижда поставянето на общо 2496, казват от местната управа.

Инвестицията се реализира със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, по мерките за нисковъглеродна икономика.

Новото осветление се монтира в пет квартала на старата столица – „Варуша", „Център", „Асенов", „Акация" и „Света гора". Ползата ще е за над 35 000 жители. Реалният ефект обаче е десетки пъти по-голям, тъй като районите съвпадат с най-оживените туристически маршрути.

Планираната инвестиция, чийто процес на реализация вече е стартирал, е за приблизително 900 хиляди евро. Финансовата подкрепа е безвъзмездна.

Успоредно с подмяната на осветителните тела се монтират и табла с контролери за дистанционно отчитане и диагностика. Така освен с LED тела, целият град ще бъде и с дистанционно отчитане, управление и диагностика на осветлението.

Настоящите дейности надграждат предходен проект на Община Велико Търново, по който бяха сменени и модернизирани уличните лампи в най-големите квартали – „Бузлуджа", „Картала", „Колю Фичето" и „Зона Б". Паралелно с това, всяко инвестиционно намерение за основен ремонт на улици върви и с монтирането на нови LED-осветителни тела.

До три години не само град Велико Търново, но и всички населени места в общината ще бъдат също с модернизирано и икономично осветление. Това ще стане с реализацията на мерките по единия от трите големи проекта на Общината по Програма „Развитие на регионите" 2021-2027.