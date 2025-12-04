ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петър Москов: Бориш се с мафията, когато спреш финансовите потоци

Д-р Петър Москов КАДЪР: bTV

Диагнозата е въртене на хората. Никой не може да симпатизира на това правителство. Не бях на протеста, защото говорителите на протеста са част от проблема, а не възможното решение. Това коментира по bTV бившият министър на здравеопазването и бивш лидер на СДС Петър Москов.

Според него партията "Синя България" няма място в този спор. 

"Начинът да се бориш с мафията е да се управляват процесите и да се спират финансовите потоци. На България през следващите 6 месеца е необходимо редовно правителство. Условието е ДПС да престане да бъде част от това управление, иначе справедливият гняв ще помете всичко. Язък и за еврото, язък за всичко. Това е задача пред ГЕРБ", каза още Петър Москов. 

На цялата тая вакханалия трябва да има дясна, смислена алтернатива и това е Синя България. Събитията от последните няколко месеца показаха смисъла на синята идея, смята Петър Москов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Д-р Петър Москов КАДЪР: bTV

