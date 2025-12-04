ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха алкохол менте в закусвалня в Бяла черква

Акцизни стоки без бандерол иззеха служители на ОДМВР – Велико Търново. Вчера в хода на специализирана полицейска операция е извършена проверка в закусвалня в Бяла черква от служители на РУ – Павликени и сектор «Противодействие на икономическата престъпност» при ОДМВР – Велико Търново.

Установени и иззети са 9 бутилки с кафеникава течност, с мирис на алкохол от различни марки, известни в търговската мрежа, с поставен български акцизен бандерол, с еднакъв номер, за който има съмнение, че е неистински. По случая е образувана преписка, която ще бъде изпратена по компетентност на ТД «Митници» - Русе.

